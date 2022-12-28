وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تضع منظمة الاونسكو في صورة قرارتها لحماية المنتج المحلي وكالة الرأي الفلسطينية السياحة توثق 42500 قطعة أثرية في السجل الوطني للحفاظ عام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": " أفتخر بمحبة جميع الأسرة الرياضية والحضور الفلسطيني بقطر" وكالة الرأي الفلسطينية "توثيق": تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يؤكد على حق الخريجين والمهنين في العمل والعيش الكريم وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزّع 2000 ترينق شتويّ لأطفال محافظتي رفح وخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تنفذ ندوة بيئية بالتعاون مع مدرسة الشيخ عبد الله الدحيان الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات": حملة تخفيض ترخيص المركبات تنتهي خلال يومين وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يتفقد سير العمل في مديرية عمل الوسطى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

28 كانون أول / ديسمبر 2022 08:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابين من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

 وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إيهاب زواهرة وبلال كليب بعد دهم منزلي ذويها بالمدينة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟