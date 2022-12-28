الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابين من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إيهاب زواهرة وبلال كليب بعد دهم منزلي ذويها بالمدينة.