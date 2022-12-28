جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء في أسواق فلسطين على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.50 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.93 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.73 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.14 شيكل
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28 كانون أول / ديسمبر 2022 08:21
غزة - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء في أسواق فلسطين على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.50 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.93 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.73 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.14 شيكل
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