غزة - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء في أسواق فلسطين على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.50 شيكل

سعر صرف الدينار: 4.93 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.73 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.14 شيكل