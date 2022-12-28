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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

28 كانون أول / ديسمبر 2022 08:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً الى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى ان الجو يكون يوم غد الخميس، صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الجمعة المقبل صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت، فيكون الجو صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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