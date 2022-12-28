نصائح بسيطة وسهلة لعلاج تيبس العضلات في الشتاء

هناك انخفاض كبير في حركة الجسم خلال فصل الشتاء بسبب الطقس البارد بالإضافة إلى ذلك، يزيد الطقس البارد من آلام المفاصل الموجودة مسبقًا وتيبسها. وقد تكون زيادة الصلابة بسبب عدم ارتداء الملابس المناسبة للطقس.

وحسب ما ذكره موقع health فإن هناك بعض النصائح لعلاج تيبس العضلات وهى:

- ابق دافئا



يتطلب الحفاظ على نظام عضلي هيكلي قوي خلال فصل الشتاء البقاء دافئًا، ويمكن أن يكون لكيفية ارتداء الملابس تأثير كبير على ذلك اختر عدة طبقات رقيقة ودافئة على طبقة ثقيلة للحفاظ على الهواء الدافئ بالقرب من جسمك، عند الانتقال بين الأماكن الخارجية والداخلية ، يمكنك التحكم في درجة حرارة جسمك بسهولة أكبر عن طريق ارتداء الملابس أو التخلص منها بهذه الطريقة.

- احصل على ما يكفي من فيتامين د



كما تعلم ، تعتبر الشمس مصدرًا رائعًا لفيتامين د تعتبر حمامات الشمس واحدة من أفضل الطرق لزيادة تناولك لفيتامين د خاصة إذا كنت نباتيًا، قد يكون الحصول على كمية كافية من فيتامين د أمرًا صعبًا دون تناول اللحوم.

ومع ذلك فإن التعرض للشمس لفترات طويلة يمكن أن يسبب ضررًا أكثر من نفعه. تأكد من نقع الشمس لمدة 10-20 دقيقة فقط يوميًا وليس لساعات.

-استمر في التحرك



حتى لو كنت مصابًا بالتهاب المفاصل ، فلا يزال من المفترض أن تتحرك مفاصلك. على الرغم من أن التمرين قد يبدو آخر شيء تحتاجه مفاصلك المتألمة ، إلا أنه يمكن حقًا من تدفق الإمدادات الحيوية لمحاربة الصلابة والالتهاب، ناهيك عن أن برنامج التمارين الصحية يساعد على تقوية العضلات حول مفاصلك ، ويخفف بعض الضغط عن تلك المناطق.

- تمدد يوميا



يعد إنشاء روتين تمدد منتظم طريقة ممتازة أخرى للحفاظ على راحة مفاصلك، يمكنك الحفاظ على نطاق حركتك حتى إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل عن طريق التأكد من مرونة الأنسجة المحيطة بالمفاصل، يعد الانضمام إلى جلسة يوجا عبر الإنترنت طريقة رائعة لإضافة المزيد من التمدد إلى يومك.

-كل جيدا



النظام الغذائي المتوازن يمنع زيادة الوزن ، ويعزز الصحة العامة ويفيد صحة المفاصل تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، مثل السلمون واللوز ، لتقليل الالتهاب الذي يسبب الألم حول المفاصل تعطيك الخضروات الورقية الداكنة ، مثل اللفت والسبانخ ، فيتامين K الذي يساعد على تقوية العظام، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والفلفل الأحمر والطماطم في تقليل انزعاج المفاصل وفقدان الغضاريف.

- احصل على حرارة كافية



عن طريق إضافة الحرارة بمساعدة وسادة التدفئة أو كيس الماء الساخن ، يمكنك تخفيف التهاب المفاصل، لتخفيف آلام المفاصل وإرخاء عضلاتك ، جرب غمس ركبتيك في ماء ساخن أو أخذ حمام ساخن خيار آخر هو العلاج بالبخار إذا كنت تعاني من مرض السكري أو مشاكل صحية أخرى ، فمن الأفضل تجنب استخدام زجاجات الماء الساخن والضمادات المسخنة كهربائياً لفترة طويلة من الزمن.

- الحفاظ على وزن صحي



قد تنجم زيادة الوزن غير المرغوب فيها عن احتفالات الأعياد وقلة ممارسة الرياضة بسبب الطقس البارد حتى القليل من الوزن الزائد يمكن أن يضغط على ركبتيك والمفاصل الأخرى ، مما يتسبب في تفاقم الأوجاع والآلام احرص على الالتزام بخطة جيدة التخطيط لإدارة الوزن للحفاظ على أي أرطال إضافية وتقليل احتمالية تفاقم انزعاج المفاصل.

- اشرب كمية كافية من الماء



يمكن أن يؤدي استهلاك كمية كافية من الماء إلى التحكم في مناعتك ، ووقف حدوث الأمراض ، ووقف تقلصات العضلات، و يمكن أن يجعلك الاستهلاك المنتظم للمياه أكثر نشاطًا بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي حتى الجفاف الطفيف إلى زيادة حد الألم لديك ، لذا تأكد من حصولك على كمية كافية من الماء يوميًا تأكد من استهلاك ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء.

-الحصول على قسط كاف من النوم



يحتاج جسمك إلى قسط كافٍ من النوم كل ليلة ليتمكن من التعافي وإعادة البناء. ننصحك بالحصول على ثماني ساعات من النوم التصالحي كل ليلة لتقليل التهاب المفاصل تأكد من أن تهدف إلى الحصول على نوم هادئ من خلال اتخاذ الإجراءات الصحيحة لضمان نوم أفضل.