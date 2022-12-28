إيلون ماسك: تويتر سيسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل عدد المشاهدات

بدأت منصة تويتر في طرح ميزة عدد المشاهدات الجديدة لمستخدميه، حيث تسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بمشاهدة العدد الإجمالي للمشاهدات على المنشور، ومع ذلك، بعد يومين من الإطلاق، أكد إيلون ماسك أن تويتر سيجري بعض التغييرات على ميزة عدد المشاهدات، وكجزء من الإعلان، سيسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل عدد المشاهدات إذا أرادوا ذلك.



وكشف ماسك عن ذلك أثناء الرد على مستخدم تويتر على التصميم الجديد للمنصة، وجاء في رد ماسك ما يلي: "سنقوم بترتيب الجماليات وإضافة إعدادات لإيقافها، لكنني أعتقد أن الجميع سيعجبهم تقريبًا".



وبالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم ميزة عدد المشاهدات الجديدة بدأت تظهر للمستخدمين قبل يومين، و تُظهر الميزة للمستخدمين عدد المشاهدات لجميع التغريدات بطريقة مماثلة نرى المشاهدات على مقاطع فيديو YouTube، وكانت هذه الميزة في وقت سابق متاحة فقط لأصحاب الحسابات لتغريداتهم الخاصة وذلك أيضًا عبر أداة تحليلات التغريدات.



كيفية التحقق من المشاهدات على التغريدات

إذا كنت تتطلع إلى التحقق من عدد المشاهدات على التغريدات التي نشرتها، فهناك طريقة لذلك، للقيام بذلك، انقر فوق تغريدتك وسترى رسمًا بيانيًا صغيرًا مكتوبًا بجانبه "عرض نشاط التغريدة"، وهنا، يمكنك التحقق من إجمالي عدد مرات الظهور الذي يشير إلى عدد مرات مشاهدة هذه التغريدة من قبل بعض المستخدمين الآخرين، وهنا يمكنك أيضًا الاطلاع على تفاصيل أخرى مثل زيارات الملف الشخصي التي تعرض عدد مرات مشاهدة ملفك الشخصي على تويتر من هذه التغريدة.



وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضًا على تفاصيل مثل المتابعين الجدد التي تشير إلى عدد المتابعين الجدد الذين تلقيتهم عبر هذه التغريدة، وأخيرًا، يمكنك التحقق من تفاصيل المشاركات التي تشير إلى عدد المرات التي تفاعل فيها المستخدم مع التغريدة.