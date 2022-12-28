الصحة تُجري عمليات جراحة مناظير لأطفال بمشاركة وفد أمريكي

غزة - الرأي

أجرت الطواقم الطبية بمجمع الشفاء الطبي، عمليات نوعية جراحية بالمنظار للأطفال بمشاركة وفد أمريكي برئاسة د.نثيان استشاري جراحة الأطفال والمناظير الجراحية.

وقال استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال والمناظير الجراحية بالمجمع د. محمد الإفرنجي، إنه تم الترتيب والتجهيز لاستقبال الوفد منذ فترة، حيث تم اختيار الحالات وفق قائمة معدة مسبقا والتي تحتاج منظار وتلائم عمل الوفد.

واعتبر د. الافرنجي هذه العمليات الأربع التي أجريت بمشاركة الفريق الطبي المحلي والفريق التمريضي، من العمليات النوعية وتحتاج لمهارة عالية، والتي شملت علاج حالات جراحية مرضية من فئة الأطفال منها حالة منظار لطفلة تبلغ من العمر سنتين كانت تعاني من افتاق للحجاب الحاجز وارتجاع حاد للمريء، حيث تم اصلاح الفتق في الحجاب الحاجز وربط المعدة للحد من ارجاع المريء عن طريق المنظار الجراحي.

وأكد أن الحالات التي تم اجراء منظار لها تتمتع بوضع صحي مستقر وجيد وما زالت تتلقى العلاج والمتابعة الصحية اللازمة .

من جانبه، أعرب مدير عام مجمع الشفاء د. محمد أبو سلمية عن شكره للوفد الذي جاء لتقديم خدمة مميزة لأطفال فلسطين بالتعاون مع الطاقم المحلى.

يذكر أن الوفد الطبي قادم عن طريق جمعية إغاثة اطفال فلسطين PCRF.