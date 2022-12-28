"الأسرى": تحديد مدة استئناف المعتقلين الإداريين تشديد للخناق عليهم

غزة - الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن القرار الصادر عن سلطات الاحتلال بتحديد مدة 30 يومًا فقط للمعتقل الإداري لتقديم الاستئناف على اعتقاله يأتي إكمالاً لقائمة طويلة من القوانين والتشريعات التي تسعى لإقرارها بهدف تشديد الخناق على الأسرى والتضييق على حقوقهم القانونية والإنسانية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن أعداد الأسرى الإداريين داخل السجون سجلت قفزة كبيرة خلال العام 2022، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 850 معتقلًا، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 100% عما كانت عليه في أواخر العام 2021 حيث كانت أعداهم نحو 450 معتقلًا.