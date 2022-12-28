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مقتل 29 إسرائيليًا وإصابة 128 بعمليات فلسطينية خلال 2022

28 كانون أول / ديسمبر 2022 10:23

القدس المحتلة - الرأي

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، عن مقتل 29 إسرائيليا وإصابة 128 بجروح متفاوتة وذلك جراء العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية خلال عام 2022 ضد قوات الاحتلال والمستوطنين وأهداف إسرائيلية.

وقال "الشاباك" إنه يستدل من المعطيات أنه في العام 2022، ومقارنة في العام 2021، سجل المزيد من العلميات المسلحة للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية التي استهدفت معسكرات لجيش الاحتلال، ونقاط وحواجز عسكرية، ومواقع استيطانية.

وبحسب تقارير "الشاباك" شهد العام 2021، تسجيل 1570 عملية للمقاومة في الضفة الغربية، قتل خلالها 18 إسرائيليا وجرح 196، بينما في العام 2022، وحتى مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي، سجلت 1933 عملية للمقاومة في الضفة الغربية وفي المدن الإسرائيلية، بزيادة قدرها 363 عملية مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث قتل 29 إسرائيليا هذا العام في الهجمات الفلسطينية وأصيب 128 بجروح متفاوتة، علما أنه من بين القتلى العديد من الجنود وعناصر قوات الأمن والمستوطنين.

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