أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الخميس:
"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض
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29 كانون أول / ديسمبر 2022 08:12
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الخميس:
10:39"الداخلية" تطلق حملة زيارات لذوي شهدائها
10:36جودة البيئة تبحث سبل التعاون المشترك في مبادرة بيئية جديدة
10:34سلطة المياه تكرّم مؤسسة الندوة العالمية للشباب الاسلامي
10:30وزارة الأسرى تصدر تقريرها السنوي حول واقع الأسرى في سجون الاحتلال
10:22النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2425) الخميس29 ديسمبر 2022