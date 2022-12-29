أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم

10:22النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2425) الخميس29 ديسمبر 2022

10:30وزارة الأسرى تصدر تقريرها السنوي حول واقع الأسرى في سجون الاحتلال

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