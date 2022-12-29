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ما هو الصداع النصفي المزمن وما أعراضه وطرق العلاج؟

29 كانون أول / ديسمبر 2022 08:13

ما هو الصداع النصفي المزمن وما أعراضه وطرق العلاج؟
ما هو الصداع النصفي المزمن وما أعراضه وطرق العلاج؟

الصداع النصفي المزمن هو صداع مستمر لدى الشخص المصاب به لاكثر من 3 لأشهر على التوالي، حيث إنه يبدأ على شكل نوبات صداع أكثرا ألما، يتطور الصداع النصفي المزمن بمرور الوقت بسبب عدد من العوامل، وذلك وفقا لما نشره موقع clevelandclinic.
 
 
تشمل العوامل المرتبطة بالصداع النصفي المزمن ما يلي:
بدانة
الشخير
اضطرابات المزاج ، وخاصة القلق والاكتئاب
نمط النوم المتقطع المستمر
الإفراط في تناول الكافيين
أحداث الحياة المجهدة، أو الصدمات الجسدية
 
ما هي أعراض الصداع النصفي المزمن؟
 
أعراض الصداع النصفي العرضي ،والصداع النصفي المزمن هي نفسها. الاختلاف هو ببساطة الزيادة في تكرار عدد نوبات الصداع. تناول المزيد من الأدوية يسبب العدد المتزايد من النوبات.
 
أعراض الصداع النصفي 
 
آلام الرأس التي تتراوح شدتها بين المعتدلة والشديدة ، وتزداد سوءًا بسبب النشاط البدني / الحركة
ألم في أحد جانبي الرأس أو كليهما
ألم نابض أو ألم يشبه الضغط
الحساسية للضوء والصوت والروائح
غثيان، أو  قيء
دوخة
 
كيف يتم علاج الصداع النصفي المزمن؟
 
يركز علاج الصداع النصفي المزمن على إدارة خيارات نمط الحياة ،ومسببات الصداع ،وإدارة نوبات الصداع النصفي ،وتقديم العلاجات الوقائية لتقليل نوبات الصداع النصفي.
 
تشمل التغييرات في نمط الحياة ما يلي:
فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.
البدء في خطة التمرين التي وافق عليها طبيبك.
إدارة التوتر لديك. تعلم تقنيات للتحكم في التوتر مثل التأمل أو اليوجا أو التدريب على الاسترخاء أو التنفس اليقظ.
تطوير نظام روتيني فيما يتعلق بأوقات الوجبات والوجبات الخفيفة ،لا تفوت الوجبة.
بدء العلاج لأي اضطراب مزاجي موجود (بما في ذلك الاكتئاب والقلق) أو مشكلة النوم.
 
 

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