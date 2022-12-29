عمالقة التكنولوجيا خسروا 344 مليار جنيه إسترلينى فى عام 2022

شهد الرجال المسؤولون عن شركات Tesla و Meta و Amazon سابقًا، بالإضافة إلى عدد كبير من الآخرين - انخفاضًا حادًا في ثرواتهم مع انخفاض الأسهم.



جعلت عدد من العوامل عام 2022 عامًا صعبًا بالنسبة للتكنولوجيا، بما في ذلك مشكلات سلسلة التوريد، وتضاؤل الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض مشاركة الناس مع انتهاء عمليات الإغلاق الخاصة بـ Covid-19، وهذا يعني أن شركات مثل Meta و Amazon اضطرت إلى فصل آلاف العمال لمحاولة خفض تكاليفهم.



انخفض صافي ثروة رئيس شركة تسلا وتويتر "إيلون ماسك" 132 مليار دولار (110 مليارات جنيه إسترليني)، مما جعله يفقد لقبه كأغنى شخص في العالم، وفقاً لصحيفة "مترو".



خسر منافس ماسك في الفضاء جيف بيزوس 84 مليار دولار (70 مليار جنيه إسترليني) وخسر مارك زوكربيرج، الذي يمضي قدمًا في خططه لتشكيل "ميتافيرس" 81 مليار دولار (67 مليار جنيه إسترليني)، بينما اعتاد زوكربيرج أن يصنف باستمرار ضمن أغنى 10 أشخاص على هذا الكوكب، فقد وصل الآن إلى المركز 25 تقريبًا، حتى هؤلاء المليارديرات في مجال التكنولوجيا الذين تمكنوا من إبعاد أنفسهم عن العناوين الرئيسية خسروا أموالاً أكثر مما ستراه مجتمعات بأكملها في أي وقت مضى.



وخسر سيرجي برين ولاري بيج، مؤسسا جوجل 44.6 مليار دولار (37 مليار جنيه إسترليني) و 43.4 مليار دولار (36 مليار جنيه إسترليني) على التوالي بينما رأى الرئيس السابق لشركة مايكروسوفت بيل جيتس ثروته تتضاءل بمقدار 29 مليار دولار (24 مليار جنيه إسترليني).



وعلى الرغم من أن جيتس لم يعد يدير Microsoft، إلا أنه لا يزال يحتفظ بالكثير من أسهم الشركة، وانخفضت أسهم مايكروسوفت بنحو 30٪ هذا العام.



كانت الأسهم التقنية تتراجع طوال العام، ولم تظهر الأمور أي علامات على التحول، في ختام سوق S&P 500، انخفض سهم Apple بنسبة 1.4٪ و Netflix بنسبة 3.7٪.



لكن أكبر انخفاض على المؤشر بأكمله كان Tesla، حيث انخفض بنسبة 11.4٪، أوقفت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الإنتاج مؤقتًا في مصنع في شنغهاي، وفقًا لتقارير منشورة، ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن استمرار مشاركة Musk في Twitter على حساب Tesla.