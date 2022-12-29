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مانشستر سيتي يطارد أرسنال بفضل ماكينة التهديف "هالاند"

29 كانون أول / ديسمبر 2022 08:56

مانشستر سيتي يطارد أرسنال بفضل ماكينة التهديف "هالاند"
مانشستر سيتي يطارد أرسنال بفضل ماكينة التهديف

واصل مانشستر سيتي مطاردة أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا ثمينا ومستحقا 3 / 1 على مضيفه ليدز يونايتد، اليوم امس، في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.
وارتفع رصيد مانشستر سيتي، حامل لقب البطولة في الموسمين الماضيين، إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال، الذي يتربع على الصدارة.
في المقابل، توقف رصيد ليدز يونايتد، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات، عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.
وافتتح رودري التسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 45، قبل أن يضيف النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدفين الثاني والثالث للفريق السماوي في الدقيقتين 51 و64 على الترتيب.
وتألق هالاند في مدينة ليدز، التي ولد بها قبل 22 عاما، تحت أنظار والده آلف إينج هالاند، الذي سبق له الدفاع عن ألوان الفريقين حينما كان لاعبا، ليعزز النجم النرويجي الدولي صدارته لقائمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 20 هدفا، بفارق 7 أهداف أمام أقرب ملاحقيه هاري كين.
في المقابل، جاء هدف ليدز الوحيد في المباراة عن طريق الهولندي باسكال ستريك في الدقيقة .73

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