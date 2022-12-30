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نظمها المكتب الإعلامي الحكومي

"صوت التربية والتعليم" تفوز بالمركز الثاني بمسابقة الصحفية شيرين أبو عاقلة

30 كانون أول / ديسمبر 2022 10:39

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غزة-الراي
فازت إذاعة صوت التربية والتعليم التابعة لوحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التعليم بالمركز الثاني من مسابقة الصحفية شيرين أبو عاقلة "فئة التقرير المسموع" والتي نظمها المكتب الإعلامي الحكومي للعام 2022.


والتقرير الفائز يتحدث عن مرور عشرة أعوام على إنشاء الإذاعة، وهو من إعداد أ. نداء الحلبي وتعليق صوتي أ. ناردين عبد الرحمن.


وقام بتسلم الجائزة أ. نداء الحلبي، بحضور طاقم من الإذاعة ووحدة العلاقات الدولية والعامة وذلك خلال حفل الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي نظمته وزارة الإعلام بمدينة غزة.
يشار إلى أن إذاعة التعليم فازت قبل عامين بالمرتبة الأولى في مسابقة اتحاد الإذاعات العربية بتونس.
 

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