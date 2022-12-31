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برشلونة يواجه إسبانيول في ديربي كتالونيا بأولى مبارياته عقب المونديال

31 كانون أول / ديسمبر 2022 10:19

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يستضيف فريق برشلونة نظيره إسبانيول في تمام الثالثة من عصر اليوم السبت على ملعب "كامب نو"، في مباراة ديربي إقليم كتالونيا التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الاسباني لموسم 2022-23.

ويعود برشلونة إلى الدوري الإسباني بعد فترة توقف دامت شهرًا بسبب منافسات بطولة كأس العالم، وعينه على استثمار فترة ما قبل التوقف، التي شهدت تربعه على صدارة "لا ليجا" قبل التوقف.

أما إسبانيول، فيأمل أن يخرج من سلسلة النتائج المخيبة التي عانى منها في النصف الأول من الموسم، وأن يقلب حظوظه بداية من مواجهة برشلونة في "ديربي كتالونيا" من أجل التقدم في جدول الترتيب.

وشهدت قائمة برشلونة، تواجد النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي، بعد الإيقاف المؤقت لعقوبة إيقافه لمدة 3 مباريات، كما يتواجد المدافع الأوروجوايانى رونالد أراوخو بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا خلال الموسم الحالي برصيد 37 نقطة، ويأتي إسبانيول في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

ويأمل برشلونة بعد الخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا والانتقال للمشاركة في الدوري الأوروبي، مصالحة جماهيره بتحقيق لقب الليجا.

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