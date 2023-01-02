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كيف تعرف أن شخص ما قام بحظرك على واتساب؟

02 كانون ثاني / يناير 2023 08:57

كيف تعرف أن شخص ما قام بحظرك على واتساب؟
كيف تعرف أن شخص ما قام بحظرك على واتساب؟

هناك بعض المؤشرات التي قد تدل على أنه قد تم حظرك علي واتساب من خلال أحد الاشخاص، علي سبيل المثال، أنه لم يعد بإمكانك رؤية "آخر ظهور"، أو "متصل الآن" لجهة الاتصال في نافذة الدردشة، ولا ترى تحديثات صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال.
 
يظهر ذلك أيضاً من خلال أي رسائل ترسلها إلى جهة الاتصال التي حظرتك تظهر دائمًا بجوارها علامة صح واحدة (تشير إلى أنه تم إرسال الرسالة)، ولا تظهر أبدًا علامة الصح الثانية (التي تشير إلى استلام الرسالة).
 
ولا يتم إجراء أي مكالمات تحاول إجراءها، إذا لاحظت كل المؤشرات المذكورة أعلاه لجهة اتصال معينة، فهذا يعني أن ذلك المستخدم قد حظرك. 
 
وتشير خاصية "آخر ظهور" و"متصل الآن" إلى توقيت استخدام واتساب من قِبل جهات الاتصال لديك، أو حالة الاتصال الآنية لديهم.
 
إذا كانت حالة جهة الاتصال هي "متصل الآن"، فهذا يعني أن تطبيق واتساب لدى ذلك الشخص مفتوح على شاشة الجهاز الرئيسية وأنه متصل بالإنترنت. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن جهة الاتصال قد قرأت رسالتك.
 
أما "آخر ظهور"، فيشير إلى توقيت آخر مرة استخدمت فيها جهة الاتصال واتساب، فمن خلال إعدادات الخصوصية لديك خيار تحديد من يمكنه الاطلاع على آخر ظهور لك، وحالة متصل الآن، وقد لا تتمكن من رؤية آخر ظهور أو حالة متصل الآن الخاصة بأحد المستخدمين إلا إذا حفظت رقمه كجهة اتصال أو كان قد أرسل إليك رسائل سابقًا.

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