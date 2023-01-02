ما هى تقنية NFC؟.. كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية عملها

تم تجهيز جميع الهواتف الذكية والساعات الذكية تقريبًا بتقنية NFC، سواء أكنت تدرك ذلك أم لا، فمن المحتمل أن يكون الماسح الضوئي NFC بهاتفك نشطًا في الوقت الحالي.



ولا داعي للقلق لأن شريحة NFC في هاتفك عبارة عن ماسح ضوئي سلبي لا يفعل شيئًا حتى تحمله على بعد بضع بوصات من جهاز أو علامة NFC أخرى.



مثل العديد من ميزات هاتفك الذكي، فإنه يجلس في الخلفية بهدوء إلى حين الحاجة إليه ، ولكن يمكن استخدامه أيضًا لإلغاء تأمين مجموعة واسعة من الميزات الرائعة التي يمكن أن تجعل حياتك أسهل.



إذا سبق لك استخدام Apple Pay أو Google Pay أو Samsung Pay ، فقد سبق لك الاستفادة من ميزة NFC على هاتفك. ومع ذلك يمكن أن تفعل NFC أكثر بكثير من مجرد التعامل مع مدفوعات الهاتف المحمول.

ما هي تقنية NFC وكيف تعمل؟

تقنية NFC هي اختصار للاتصالات القريبة من المجال، هي تقنية تسمح للأجهزة مثل الهواتف والساعات الذكية بتبادل أجزاء صغيرة من البيانات مع الأجهزة الأخرى وقراءة البطاقات المجهزة بتقنية NFC على مسافات قصيرة نسبيًا.



تشبه التكنولوجيا المستخدمة في NFC إلى حد كبير تحديد التردد اللاسلكي (RFID) الذي يشيع استخدامه في بطاقات الأمان وسلسلة المفاتيح التي تستخدمها بالفعل للوصول إلى مكتبك أو صالة الألعاب الرياضية.



يعد NFC تطورًا لـ RFID يوفر ميزات أكثر تقدمًا وأمانًا أفضل، ولكن لا تزال التقنيتان تشتركان في الكثير من الأشياء المشتركة.



كذلك فأن NFC لا يتطلب منك الخروج عن الخطوات التي قد تكون معتادًا عليها مع أجهزة Bluetooth أو Wi-Fi.



لا توجد خطوات يدوية للاقتران أو اكتشاف الجهاز أو كلمات مرور للتعامل معها.



كل ما عليك فعله هو وضع هاتفك الذكي على بعد حوالي أربع بوصات من جهاز NFC آخر ؛ يجب أن يكتشفه على الفور ويكون جاهزًا للعمل.

ما الذي يمكن أن يفعله NFC على هاتفي؟

كما هو الحال مع معظم التقنيات الجديدة، كان هناك العديد من التطبيقات المبكرة لـ NFC التي لم تحصل أبدًا على إقبال كبير فى بعض الفترات.



على سبيل المثال ، ابتكرت Google Android Beam كفكرة لتبادل البيانات بين الهواتف الذكية.



ومع ذلك سرعان ما اكتشفت الشركة أن معظم الأشخاص لا يرغبون في حمل هواتفهم على مقربة من الوقت الذي يستغرقه نقل الصور ومقاطع الفيديو عبر اتصال NFC بطيء نسبيًا.



تم استبدالها بـ Fast Share ، الذي أعيدت تسميته لاحقًا بالجوار ، للاستفادة من Bluetooth و Wi-Fi ، اللذان يوفران نطاقًا أفضل وسرعات نقل أسرع.



بمجرد أن هدأت الإثارة الأولية لوجود تقنية NFC المضمنة في الهواتف الذكية قليلاً ، بدأت الشركات في التركيز على التطبيقات الأكثر عملية والتي كانت هذه التقنية غير التلامسية أكثر ملاءمة لها. على سبيل المثال ، كانت بطاقات الدفع وعلامات الأمان تستخدم بالفعل RFID لسنوات ، وبما أن NFC قد تم بناؤه على نفس الأساس ، فقد تبين أنه مناسب تمامًا لدمج هذه الميزات في الهواتف الذكية والساعات الذكية.

مدفوعات المحمول

ليس من المستغرب أن يكون الاستخدام الأكثر شيوعًا لـ NFC هو الدفع عبر الهاتف المحمول، بينما كانت معظم دول أوروبا وكندا تستخدم بالفعل بطاقات الدفع المادية غير التلامسية، إلا أن الفكرة لم تنتشر بشكل كبير في الولايات المتحدة فى البداية، لكن عندما جاءت آبل مع Apple Pay في عام 2014 ، أعتبر الكثيرين أن هذه التقنية ثورية.



وحل الدفع عبر الهاتف المحمول من جوجل قد سبقه قبل عامين من حلول آبل، لكن صانع آيفون وضع دفعة أقوى بكثير وراء تسويق Apple Pay وحث البنوك وشركات بطاقات الائتمان على تسجيل الدخول.



وكانت النتيجة أن مدفوعات الهاتف المحمول بدأت في الظهور بشكل كبير حقًا.



حتى في تلك البلدان التي أصبحت فيها البطاقات اللاتلامسية هي القاعدة بالفعل، قدمت Apple Pay و Google Pay شيئًا لا تستطيع البطاقات الفعلية تحقيقه:

أمان وخصوصية أفضل

في حين أن أي شخص يضع يديه على بطاقة الائتمان أو الخصم الفعلية الخاصة بك يمكنه النقر عليها بأسهل ما يمكن ، تتطلب بطاقة الدفع عبر الهاتف المحمول إلغاء قفل هاتفك الذكي قبل أن تتمكن من استخدامه.



يعني هذا عمومًا إدخال رمز المرور الخاص بك أو استخدام ماسح بصمة الإصبع أو ميزات التعرف على الوجه.



سمح هذا أيضًا للتجار والبنوك بإزالة الحدود القصوى للمعاملات لمدفوعات الهاتف المحمول المصادق عليها نظرًا لوجود مخاطر احتيال أقل من بطاقة الائتمان أو الخصم المسروقة.



تعمل مدفوعات الهاتف المحمول من أي هاتف ذكي حديث يدعم Apple Wallet أو Google Wallet أو Samsung Pay وأيضًا أي Apple Watch والعديد من ساعات Wear OS الذكية.



قدمت آبل مدفوعات عبر الهاتف المحمول بتقنية NFC في أجهزتها القابلة للارتداء منذ إصدار Apple Watch الأول في عام 2015.



كل ما عليك فعله هو تثبيت هاتفك أو مشاهدته بالقرب من محطة الدفع ثم تأكيد المعاملة باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



سوف تتطلب الهواتف الذكية المصادقة على نفسك باستخدام كلمة مرور أو ميزة المقاييس الحيوية؛ لا تتطلب الساعات الذكية عادةً هذه الخطوة الإضافية حيث يمكنها اكتشاف أنك ما زلت ترتدي ساعتك، وستكون قد ألغيت قفلها بالفعل عند ارتدائها لأول مرة.