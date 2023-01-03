واتس آب سيسمح للمستخدمين بتثبيت الرسائل داخل الدردشة



يتيح واتس آب بالفعل للمستخدمين تثبيت الدردشات الفردية في قائمة الدردشة، لكن يبدو الآن أن تطبيق المراسلة الشهير سيقدم نفس الوظيفة في الدردشات الفردية، فوفقًا لتقرير عبر الإنترنت، قد يطرح واتس آب قريبًا ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من تثبيت الرسائل في دردشة فردية.



وكشف WABetaInfo ، أن التطبيق المملوك لـ Meta يطور القدرة على تثبيت الرسائل داخل الدردشات والمجموعات على واتس آب، حيث أن الرسالة المثبتة هي رسالة معينة يتم تمييزها داخل محادثة وتظل في الجزء العلوي من الدردشة للرجوع إليها بسهولة.



ويذكر WABetaInfo: "يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة في مجموعة متنوعة من المواقف، مثل عندما تناقش مجموعة موضوعًا معينًا وتحتاج رسالة ذات صلة إلى سهولة الوصول إليها".



وعند تحديد إجراء التثبيت ، يتم تثبيت الرسالة أعلى المحادثة وستظل هناك حتى يتم إلغاء تثبيتها،وتسهل هذه الميزة على المستخدمين الوصول بسرعة إلى الرسائل المهمة والرجوع إليها في محادثة.



