كيفية حذف جميع الفيديوهات والملفات على واتساب مرة واحدة

واتساب ليس مجرد تطبيق مراسلة ولكنه يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وحتى صور GIF والملصقات لجعل التواصل ممتعًا، يطرح التطبيق المملوك للوصف أيضًا ميزات جديدة من وقت لآخر لتحسين واجهة المستخدم والخصوصية.



ومع ذلك تتراكم جميع الوسائط والبيانات المشتركة للتحديثات الجديدة في التخزين، مما يؤدي إلى انسداد الذاكرة الداخلية للهاتف الذكي.



يجعل التخزين الممتلئ الجهاز بطيئًا وحتى واتساب يطالب المستخدمين بتفريغ مساحة لمواصلة استخدام التطبيق.



لتحرير مساحة على المرء أن يحذف بيانات التطبيق مثل مقاطع الفيديو الكبيرة أو الصور أو الملفات المحفوظة على هاتفك والتي لم تعد بحاجة إليها.



فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة وسائط واتساب وحذف الملفات التي لم تعد تريدها. لكن أولاً ، كيف يتم عرض مساحة تخزين واتساب؟



قبل حذف أي بيانات تحقق من مقدار المساحة التي يشغلها WhatsApp على هواتفك الذكية.



يمكنك لاحقًا حذف العناصر لتحرير مساحة التخزين الداخلية.



لعرض بيانات واتساب:

افتح واتساب ثم الإعدادات ثم التخزين والبيانات ثم إدارة التخزين.



يمكنك رؤية ذاكرة الهاتف المتوفرة ومقدار المساحة التي تشغلها وسائط واتساب.



كيفية مراجعة وحذف وسائط واتساب

بعد عرض التخزين يمكنك مراجعة الوسائط وإخلاء مساحة التخزين عن طريق حذف العناصر الكبيرة أو التي تمت إعادة توجيهها عدة مرات.



يمكنك أيضًا حذف الوسائط حسب الدردشة.

لمراجعة الوسائط وحذفها:

ضمن إدارة التخزين، انقر فوق "أكبر من 5 ميجابايت" أو حدد دردشة معينة.



يمكنك أيضًا فرز الوسائط بالنقر فوق رمز الفرز حسب الأحدث أو الأقدم أو الأكبر.



حدد وانقر على وسائط فردية أو متعددة ثم احذفها.



لاحظ أنه حتى بعد حذف الوسائط من واتساب، فقد تظل متوفرة على مساحة تخزين هاتفك. لذا لحذفه نهائيًا احذفه من المعرض أيضًا.



في حالة حذف بعض الملفات عن طريق الخطأ، يمكنك أيضًا استعادة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة من واتساب



كيفية حذف وسائط واتساب من خلال البحث

يمكنك أيضًا حذف الوسائط الفردية باستخدام ميزة البحث عن عامل التصفية الجديد.



افتح علامة تبويب WhatsApp CHATS ثم اضغط على بحث.



حدد الصور أو مقاطع الفيديو أو المستندات مهما كانت الوسائط التي تريد البحث عنها وحذفها.



انقر فوق وافتح العنصر الذي تريد حذفه.



اضغط على المزيد ثم حذف.



كيفية تعيين حد لجودة تحميل واتساب

يتيح واتساب أيضًا للمستخدمين وضع حدود لجودة تحميل الوسائط. لتفعيل ذلك-



افتح إعدادات واتساب.



اضغط على التخزين والبيانات.



ضمن الخيارات المتاحة لجودة تحميل الوسائط، قم بتعيين Auto أو Best quality أو Data saver.



يمكن للمستخدمين أيضًا التحكم في التنزيل التلقائي للوسائط بحيث لا يتم تنزيل الوسائط غير الضرورية تلقائيًا على بيانات الجوال أو شبكة Wi-Fi.