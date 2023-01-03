ثنائية شهاب وزيد القنبر الأبرز والأخطر في إياب دوري المحترفين

يخطط فريق جبل المكبر، منذ انطلاق الموسم الحالي للتتويج بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه.

إدارة نسور الجبل خططت للمنافسة الحقيقية على اللقب قبل انطلاق الموسم مع الكابتن خضر عبيد الذي لم يكمل المشوار وغادر المكان ليحل بدلاً منه الكابتن سمير عيسى، صاحب البصمة الأولى مع السواحرة، عندما قادهم لإحراز اللقب الأول للدوري الممتاز موسم 2009 - 2010، وهو الموسم الذي سبق إطلاق دوري المحترفين.

نسور الجبل استقطب قبل الموسم نجوماً كثراً لدعم صفوفه على الرغم من أنه حل ثانياً في الموسم الماضي، فتعاقد مع الحارس الدولي رامي حمادة، ولاعب الوسط الدولي سامح مراعبة والمهاجم الواعد شاهر داوود وأحمد أبو خديجة وآخرين، وغادره الرشاش الساحوري شهاب القنبر باتجاه التعاقد مع الوحدات الأردني في مرحلة الإياب.

جبل المكبر في ظل غياب هدافه الأول، نجح في أن يُنهي مرحلة الذهاب في المركز الثاني على بعد 4 نقاط من المتصدر الحالي نادي هلال القدس.

جبل المكبر وقبل إغلاق القيد الشتوي، أبرم العديد من الصفقات، لكن كان الحدث الأبرز والأهم لهم، هو استعادة هدافهم الأول وهداف دوري المحترفين ليقود هجوم الفريق في إياب الدوري.

الظهور الأول للرشاش الساحوري إلى جانب زيد القنبر، أمام ثقافي طولكرم في نصف نهائي كأس أبو عمار، كان رائعاً ومبشراً لنسور الجبل الذي حسم اللقاء لصالحه بثنائية زيد القنبر.

الجديد في نسور الجبل ونجمه شهاب أنه على الرغم من تجربته الاحترافية القصيرة في الوحدات، إلا أنها عادت بالفائدة على اللاعب ودوره كمهاجم صريح لصالح الفريق.

في السابق كان شهاب القنبر يبحث بنفسه عن تسجيل الأهداف، لكن ما شاهدناه في لقاء العنابي الأخير كان مختلف تماماً، لأن الرشاش الساحوري، بدأ يعمل لصالح المجموعة وهذا الأمر سيزيد من القوة والفعالية الهجومية للفريق، ومن الواضح أن الكابتن سمير عيسى المدير الفني نجح في توظيفه لصالح الفريق.