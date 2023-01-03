تويتر يغلق مكتب سياتل

سيغلق موقع ((تويتر)) مكتبه الواقع في وسط مدينة سياتل، مع مواجهته للطرد، وفقا لما جاء في تقارير متعددة يوم الخميس.

وقالت شركة ((بلاتفورمر)) للأخبار التكنولوجية مساء يوم الخميس، إن العاملين المتبقين في مكتب تويتر بسياتل طُلبوا بالعمل من المنزل. ووفقا لصحيفة ((نيويورك تايمز))، فإنه تم طرد الحراس وعاملي النظافة في مكتب تويتر بسياتل.

وكانت هذه أحدث الأخبار السلبية حول مكتب سياتل، وذلك منذ افتتاحه في برج سينشري سكوير بوسط المدينة في عام 2014.

وفي نوفمبر، تم تسريح 208 من الموظفين في مكتب سياتل من بين 3700 موظف على مستوى الشركة، وذلك بعد أسبوع من إتمام المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك صفقة الاستحواذ على شركة تويتر بقيمة 44 مليار دولار أمريكي.

وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة ((سياتل تايمز)) بأن إغلاق المكاتب هو أحدث خطوة اتخذها ماسك لخفض تكاليف تويتر.

وخلال منتدى بُث مباشرة على تويتر هذا الشهر، قال ماسك إن الشركة ستشهد "تدفقا نقديا سلبيا" بمقدار 3 مليارات دولار في العام المقبل بسبب نقص عائدات الإعلانات وزيادة التكاليف.



وقد عانت المنصة الاجتماعية المشهورة عالميًا من تعطل واسع النطاق يوم الأربعاء بعد أن أجرى ماسك تغييرات "مهمة" في بنية الخادم الخلفي.