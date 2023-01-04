ريال مدريد يتأهل لدور الـ16 في كأس ملك إسبانيا بهدف رودريجو

تأهل ريال مدريد بصعوبة بالغة إلى دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه كاسيرينيو المنافس بالدرجة الثانية، 1 /صفر يوم امس في دور الـ.32

كما تأهل فريقا بلنسية وفياريال لدور الـ16 ،بعد أن حقق كلاهما الفوز خارج أرضه ، إذ فاز بلنسية على مضيفه لانوسيا 3 /صفر، كما فاز فياريال على مضيفه قرطاجنة 5 .1/

وصعد إسبانيول بصعوبة إلى الدور التالي بفوزه الماراثوني على ضيفه سيلتا فيجو 3 1/ ،بعد وقت إضافي ،كما تأهل ليفانتي أيضا لدور الـ16 بفوزه في اللحظات الأخيرة على ضيفه خيتافي 3 .2/

كما تأهل سبورتينج خيخون لدور الستة عشر بفوزه على ضيفه رايو فايكانو 2 /صفر ،ولحق اتلتيكو سبتة بركب المتأهلين للدور التالي بفوزه على ضيفه إلتشي 1 /صفر.

وعلى ملعب الأمير فيليب، قاد البرازيلي رودريجو النادي الملكي للفوز على مضيفه كاسيرينيو بهدف سجله في الدقيقة .69

وعلى ملعب كاميلو كانو الأولمبي، جاءت الأهداف الثلاثة لبلنسية عن طريق جاستن كلويفرت في الدقيقة الثالثة، وإلياكس موريبا في الدقيقة، 31 وهوجو دورو في الدقيقة .72

وعلى ملعب قرطاجونوفا، تقدم بابلو فازكيز بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 39 لكن فياريال رد بخمسة أهداف حملت توقيع أليخاندرو باينا رودريجيز، وأرنوت جروينفيلد ،وخوسي لويس موراليس ،وصامويل شوكويزي ،وايتيان كابوي في الدقائق 49 و56 و61 و85 و.90



