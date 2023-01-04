النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2429) الاربعاء4يناير 2023

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2429) الاربعاء4 يناير 2023
أخبار فلسطينية
- نصرالله: التعرض للمسجد الأقصي والمقدسات بفلسطين سيفجر الوضع بالمنطقة
- بلال النتشة: اقتحام بن غفير للأقصى إشعال لحرب دينية
- رئيس فلسطين يتوجه لمجلس الأمن بسبب الاعتداءات على المسجد الأقصى
- رفض عربي وإسلامي لاقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى
- وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع نظيره الروسي "قضايا إقليمية"
- الخارجية الأردنية توبخ سفير إسرائيل بعد تسلل بن غفير للأقصى
- أوّل اقتحام إسرائيلي رسمي لـ«الأقصى»: العدو يتلاعب بصواعق القدس
- "التعليم" تمدّد التقديم للمساعدات المالية لخريجي الثانوية العامة
أخبار إسرائيلي
- مسؤول إسرائيلي: نتنياهو ملتزم بالحفاظ على الوضع القائم بالمسجد الأقصى
- وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين
اخبار دولية
- البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم في المواقع المقدسة في القدس “غير مقبولة”
- واشنطن: نعارض أي إجراءات أحادية لتغيير الوضع التاريخي في القدس
- جلسة لمجلس الأمن تناقش انتهاك إسرائيل للوضع الراهن بالقدس
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اخبار عربية
- الجزائر تدين بشدة قيام مسئولي الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى
- السيد نصرالله: التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات سيفجر الوضع في كل المنطقة
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- اعتداء إسرائيلي جديد على مقدسات مسيحية في القدس.. تحطيم أضرحة مقبرة البروتستانت- (صور)
- إصابة شابين فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينتي جنين ونابلس
- استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة
- البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم في المواقع المقدسة في القدس “غير مقبولة”
- قوات الاحتلال تنسى مجندة في بلدة فلسطينية.. ومقطع فيديو يوثق “هلعها”- (شاهد)
- تحرك فلسطيني فوري بمجلس الأمن لوقف اعتداء إسرائيل على “الأقصى”
- آلاف المستوطنين يقتحمون مقامات دينية في سلفيت.. وتشييع جثمان شهيد طفل في بيت لحم
- رفض عربي وإسلامي لاقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى
- جيش الاحتلال يهدم 4 منازل فلسطينية جنوبي الضفة الغربية- (فيديوهات)
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الشرق الأوسط
الاخبار اللبنانية
- أوّل اقتحام إسرائيلي رسمي لـ«الأقصى»: العدو يتلاعب بصواعق القدس
- المقاومة تدرس خياراتها: لا استسلام بوجه الفاشية
- «رويترز»: مساعد لبايدن يعتزم زيارة فلسطين المحتلة
- بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحراسة مشدّدة
الغد الأردنية
- جلسة لمجلس الأمن تناقش انتهاك إسرائيل للوضع الراهن بالقدس
- الاحتلال يبدأ التصعيد الأخطر ضد “الأقصى”
- ما مآلات التهديد والوعيد المتبادلين بين إيران وإسرائيل؟
الاهرام المصرية
- وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين
- الجزائر تدين بشدة قيام مسئولي الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى
- الإمارات والأردن يدينان اقتحام الأقصى.. ويؤكدان أهمية التنسيق لتحقيق الاستقرار بالمنطقة
”الشروق المصرية
- نصرالله: التعرض للمسجد الأقصي والمقدسات بفلسطين سيفجر الوضع بالمنطقة
- الجزائر تدين بشدة الخطوة الاستفزازية لوزير الأمن الإسرائيلي
- بلال النتشة: اقتحام بن غفير للأقصى إشعال لحرب دينية
- عباس يقرر التوجه لمجلس الأمن لمواجهة اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى
- الإمارات والأردن يدينان اقتحام الأقصى.. ويؤكدان أهمية التنسيق لتحقيق الاستقرار بالمنطقة
- رئيس فلسطين يتوجه لمجلس الأمن بسبب الاعتداءات على المسجد الأقصى
- مسؤول إسرائيلي: نتنياهو ملتزم بالحفاظ على الوضع القائم بالمسجد الأقصى
- الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على اقتحام وزير المسجد الأقصى
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالفيديو والصور عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية
- تقرير اقتحام "بن غفير" للأقصى.. وحدة الفلسطينيين خيارٌ للجم الاحتلال
- حملة مداهمات واعتقالات واشتباكات في الضفة
- حمادة: استمرار عدوان الاحتلال على الأقصى تعدٍّ صارخ وخطير
- مما سمح بنشره قائد أركان القسام.. 8 شهداء شاركوا في أخطر المهام السرية!
- 24 عملًا مقاومًا بينهم 7 عمليات إطلاق نار في الضفة والقدس بـ24 ساعة
- بالفيديو مخابرات الاحتلال تستدعي المحرر أحمد العويوي
صحيفة الأيام
- الاحتلال يتحدى الجميع: بن غفير يقتحم الأقصى
- »استشهاد فتى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مخيم الدهيشة
- »إصابة مواطنين خلال حملة اقتحامات وهدم خمسة منازل في مسافر يطا
- »إشتية: إسرائيل تحوّل كامل ضريبة المغادرة إلى خزينتها
- »درعي يطلب سحب الجنسية من الأسيرين كريم وماهر يونس
- »هكذا نكلت قوات الاحتلال الخاصة بعائلة أبو عبيد عقب فشلها في اغتيال نجلها
- »مراكب الموت ملجأ الشباب الغزي هرباً من البطالة والبحر يبتلع المئات
- »أمّ كلثوم.. العربية الوحيدة في قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ
صحيفة القدس
- إصابة في قباطية.. قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية
- نتنياهو لـ زيلنسكي: الحرب الروسية خرق للقانون الدولي
- أبرز ما تناولته الصحف العبرية حول اقتحام بن غفير للأقصى
- إيقاف ضابط وجنود ووقف العمليات بعد نسيان مجندة إسرائيلية في الرام
- لليوم الثاني.. إصابة جندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية في جنين
» الحياة الجديدة
- الاحتلال يتحدى الجميع: بن غفير يقتحم الأقصى
- منصور يبعث ثلاث رسائل متطابقة لمسؤولين أممين لوقف الانفجار الوشيك للوضع في فلسطين المحتلة
- الولايات المتحدة تعقيبا على اقتحام "بن غفير" للأقصى: أي خطوة تغيّر الوضع القائم "غير مقبولة"
- وزير داخلية الاحتلال يطالب بسحب الجنسية من الأسيرين كريم وماهر يونس
- شاب من غزة يضرم النار في نفسه
وكالة الرأي
- الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة
- إصابة أحد جنود الاحتلال خلال اشتباكات في قباطية بجنين
- المرور: إصابتان بـ 6 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
- إصابة شابين خلال اقتحام الاحتلال بلدتين جنوب جنين
- "التعليم" تمدّد التقديم للمساعدات المالية لخريجي الثانوية العامة
- مراقب الاحتلال ينتقد مفاوضي قضية الجنود الأسرى
- الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من القدس المحتلة
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وكالة صفا
- وسط قيود مشددة...مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل 3 شبان
- بالصور حضور لافت بالمونديال والألعاب الفردية تضع فلسطين على منصات التتويج
- اعتقال عدة شبان.. مسيرة استفزازية للمستوطنين بمحيط الأقصى
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فلسطين اليوم
- وسط قيود مشددة..مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل 3 شبان
- بالصور حضور لافت بالمونديال والألعاب الفردية تضع فلسطين على منصات التتويج
- اعتقال عدة شبان.. مسيرة استفزازية للمستوطنين بمحيط الأقصى
- بالفيديو إصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية في جنين وسط اندلاع اشتباكات مسلحة
- ما خطـــورة قــــرار إعادة الاستيطان في "حومش" الاستراتيجية...؟!
- بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة
- السيد نصرالله: التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات سيفجر الوضع في كل المنطقة
- اقتحام بن غفير المسجد الأقصى يثير إدانات عربية وإسلامية منددة
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سما نيوز
- احتجاج من مجالس مستوطنات الغلاف على اقتحام بن غفير للأقصى ويحذرون : "لن نكون كيس ملاكمة لحماس"
- غضب أميركي من اقتحام بن غفير للأقصى
- بن غفير يهدد باقتحام الاقصى مجددًا
- إطلاق صاروخ من غزة والاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس
- تقديرات إسرائيلية حول إمكانية التصعيد مع غزة
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عرب 48
- ضاع حلم يونس".. مأساة الهجرة لشباب غزّة عبر قوارب الموت
- بعد تسلل بن غفير للأقصى: الفصائل تدعو للتصعيد والاحتلال يتأهب بـ"غلاف غزة"
- هدم منزل بالخليل واحتراق منزل بأبو ديس بسبب قنابل الاحتلال
- مقتل 44 جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 2022
- وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع نظيره الروسي "قضايا إقليمية"
- الخارجية الأردنية توبخ سفير إسرائيل بعد تسلل بن غفير للأقصى
- المستشارة القضائية لن تدافع عن قرار نتنياهو بتعيين درعي
- زيادة رواتب كبار المسؤولين بآلاف الشواكل والحد الأدنى للأجور بـ272 شيكل
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وكالة وفا
- الاحتلال يصيب شابين ويعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحام قباطية وا ...
- الاحتلال يواصل انتهاكاته: شهيد وإصابات واعتقالات وهدمٌ واستي ...
- الرئيس ينعى رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي
حدث في مثل هذا اليوم
4 كانون ثاني (يناير)
- 2009م أقدمت طائرات الاحتلال على قصف مقر إذاعة الأقصى ومخازن الوقود التابعة لها في حي النصر وسط مدينة غزة، مما أدى إلى اندلاع ألسنة اللهب ووقوع عدد من الانفجارات في المكان، وكذلك فقد عاودت الإذاعة البث بعد وقت قصير من مكان مجهول.
- 2005م قوات الاحتلال الصهيونيّ ترتكب مجزرةً في "بيت لاهيا" بإطلاقها صاروخاً على منزلٍ فلسطينيّ ما أدّى إلى استشهاد 7 فلسطينيين من عائلة غبن وإصابة العشرات.
- 2004م الاحتلال يحكم بإبعاد 12 أسيراً فلسطينياً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
- 2001م الرئيس الراحل ياسر عرفات يرفض اقتراحات كلينتون لخطة تسويةٍ في الشرق الأوسط يسمح بموجبها بقاء المستوطنات الصهيونيّة، وقد صرّح عرفات عقب اجتماعه مع المسئولين الأمريكيين في واشنطن بأن المقترحات لا تُعتبر أساساً صالحاً لانطلاق مفاوضات جديدة مع الكيان الصهيونيّ.
- 1978م اغتيال المناضل الفلسطيني سعيد حمامي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لندن على يد الموساد الإسرائيلي وقد اغتيل في لندن ونقل جثمانه إلى عمان ودفن هناك.
- 1978م الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوصي بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في "وطن".
- 1948م مقتل 26 مدنياً فلسطينياً لدى تفجير عصابة "الأرغون" الإرهابية اليهودية مركبة ملغومة في مقر الحكومة العربية في مدينة يافا على الساحل الفلسطيني.
- 1938م تلقّى المندوب السامي البريطاني كتاباً من وزير المستعمرات يبلغه عن إرسال لجنة فنية إلى فلسطين تكون مهمّتها محصورة في التأكّد من الحقائق والنظر في تفاصيل إمكانات برنامج التقسيم.
- 1932م انعقاد مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني في يافا لوضع آلية لمواجهة التحديات الصهيونية.
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