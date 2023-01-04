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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2429) الاربعاء4يناير 2023

04 كانون ثاني / يناير 2023 10:16

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2429) الاربعاء4 يناير 2023

 

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  • شباب غزة يهربون من جحيم البطالة ليبتلعهم البحر... بعد مافيات التهريب

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4 كانون ثاني (يناير)

  • 2009م أقدمت طائرات الاحتلال على قصف مقر إذاعة الأقصى ومخازن الوقود التابعة لها في حي النصر وسط مدينة غزة، مما أدى إلى اندلاع ألسنة اللهب ووقوع عدد من الانفجارات في المكان، وكذلك فقد عاودت الإذاعة البث بعد وقت قصير من مكان مجهول.
  • 2005م قوات الاحتلال الصهيونيّ ترتكب مجزرةً في "بيت لاهيا" بإطلاقها صاروخاً على منزلٍ فلسطينيّ ما أدّى إلى استشهاد 7 فلسطينيين من عائلة غبن وإصابة العشرات.
  • 2004م الاحتلال يحكم بإبعاد 12 أسيراً فلسطينياً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
  • 2001م الرئيس الراحل ياسر عرفات يرفض اقتراحات كلينتون لخطة تسويةٍ في الشرق الأوسط يسمح بموجبها بقاء المستوطنات الصهيونيّة، وقد صرّح عرفات عقب اجتماعه مع المسئولين الأمريكيين في واشنطن بأن المقترحات لا تُعتبر أساساً صالحاً لانطلاق مفاوضات جديدة مع الكيان الصهيونيّ.
  • 1978م اغتيال المناضل الفلسطيني سعيد حمامي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لندن على يد الموساد الإسرائيلي وقد اغتيل في لندن ونقل جثمانه إلى عمان ودفن هناك.
  • 1978م الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوصي بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في "وطن".
  • 1948م مقتل 26 مدنياً فلسطينياً لدى تفجير عصابة "الأرغون" الإرهابية اليهودية مركبة ملغومة في مقر الحكومة العربية في مدينة يافا على الساحل الفلسطيني.
  • 1938م تلقّى المندوب السامي البريطاني كتاباً من وزير المستعمرات يبلغه عن إرسال لجنة فنية إلى فلسطين تكون مهمّتها محصورة في التأكّد من الحقائق والنظر في تفاصيل إمكانات برنامج التقسيم.
  • 1932م انعقاد مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني في يافا لوضع آلية لمواجهة التحديات الصهيونية.
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