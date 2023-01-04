النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2429) الاربعاء4يناير 2023

17:15كابينت الاحتلال يعقد غداً لمناقشة تداعيات اقتحام "بن غفير"

17:45وزارة الاقتصاد تُصدر بيانًا توضيحًيا هامًا بشأن أرض المعارض

17:45وزارة الاقتصاد تُصدر بيانًا توضيحًيا هامًا بشأن أرض المعارض

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