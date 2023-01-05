قطر 2023.. زخم رياضي مستمر بعد المونديال

بعد نجاحاها في تنظيم بطولة كأس العالم 2022، تتأهب الدوحة لاستضافة عدد من الأحداث الرياضية المحلية والدولية خلال عام 2023.

والثلاثاء، أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية، في بيان، استضافة 81 بطولة، منها 14 عالمية و23 دولية، في مختلف الألعاب والرياضات خلال العام الجديد.

وتأتي أول الأحداث الرياضية في 2023، بتنظيم الاتحاد القطري للكرة الطائرة في يناير/ كانون الثاني الجاري لبطولة “ملك الملعب” للكرة الطائرة الشاطئية ثم نهائيات النخبة للكرة الطائرة الشاطئية في الشهر نفسه.

وفي فبراير/ شباط المقبل، ينظم الاتحاد القطري للكرة الطائرة الجولة العالمية للمحترفين للكرة الطائرة (Elite 16)، بينما ينظم اتحاد التنس والاسكواش والريشة الطائرة بطولة “قطر أكسون موبيل” المفتوحة للرجال، وبطولة “قطر توتال انرجيز المفتوحة للسيدات” للتنس من ذات الشهر.

بطولات عالمية

ويشهد مارس/ آذار المقبل، 4 بطولات عالمية حيث تستضيف قطر بطولة “كأس العالم للجمباز الفني للأجهزة (رجال – سيدات)”، بينما ينظم اتحاد الغولف النسخة الـ37 من “بطولة قطر العالمية المفتوحة للغولف للهواة”.

كما يستضيف اتحاد الرماية والقوس والسهم “بطولة كأس العالم للرماية- الدوحة 2023″، إضافة لتنظيم اتحاد التنس والاسكواش والريشة الطائرة “بطولة قطر أوريدو الكبرى للبادل” من نفس الشهر.

وتتواصل الأحداث العالمية في مايو/ أيار مع استضافة اللجنة المنظمة لـ”بطولة العالم للجودو 2023″ لهذا الحدث المميز على صالة علي بن حمد العطية.

وينظم الاتحاد القطري لكرة السلة “الدوري العالمي لمنافسات 3×3 لكرة السلة”، ويستضيف اتحاد التنس “بطولة قطر كيوترمنال كلاسيك للاسكواش” في مجمع خليفة الدولي.

فعاليات آسيوية

ويتضمن جدول البطولات القطري لعام 2023 استضافة 23 بطولة دولية، من أبرزها “جولات لونجين العالمية” لأبطال قفز الحواجز، و”البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024″ لقفز الحواجز، و”بطولة قطر الدولية الـ28 لكرة الطاولة”، و”بطولة البنك التجاري قطر ماسترز 2023 للغولف”.

ومن البطولات الدولية التي تنظمها قطر “بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة لسلاح إيبيه”، و”بطولة قطر للجائزة الكبرى (للشوزن) 2023″، و”بطولة الاتحاد FIP للبادل الأولى”، و”بطولة الدوري الماسي لألعاب القوى”، و”بطولة قطر المفتوحة الثالثة للتايكوندو”، و”بطولة قطر الدولية المفتوحة للهوكي” و”كأس قطر الدولية لرفع الأثقال جراند بري”.

وعلى المستوى الآسيوي، تتضمن فعاليات العام الجديد 17 بطولة، منها التصفيات التمهيدية المؤهلة لتصفيات “كأس آسيا 2025 لكرة السلة”، و”بطولة قطر الدولية للغولف” (إحدى جولات سلسلة الجولة الأسيوية لمحترفين للغولف)، و”بطولة غرب آسيا لألعاب القوى للرجال”.

كما تستضيف الدوحة “كأس آسيا للناشئين تحت سن 16 سنة لكرة السلة” و”بطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي” و”بطولة غرب آسيا للاسكواش للرجال”، و”التصفيات الآسيوية لكرة اليد” المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، و”البطولة الآسيوية للبادل”.

منافسات عربية

تستعد قطر عام 2023 لاستضافة 4 بطولات على المستوى العربي، هي “بطولة نجوم الدوحة للجمباز الفني” و”البطولة العربية للاسكواش (فردي وفرق)” و”البطولة العربية للبادل” و”البطولة العربية للجودو”.

وعلى المستوى الخليجي، تستضيف الدوحة في العام الجديد 5 بطولات هي “دورة الألعاب الرياضية التاسعة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون- قطر” و”بطولة الخليج فردي وفرق للاسكواش” و”بطولة الخليج لمنافسات 3×3 لكرة السلة” و”بطولة الخليج للبادل” و”بطولة دول مجلس التعاون المجمعة للبليارد والسنوكر”.

أحداث محلية

أهم الأحداث المحلية المدرجة في جدول البطولات الرياضية لعام 2023 فهي “نهائي كأس قطر لكرة السلة” و”اليوم الرياضي للدولة” و”بطولة التحدي (للكروس فت)” و”بطولة اللجنة الأولمبية القطرية الشاطئية” و”نهائي كأس قطر للكرة الطائرة”.

وترتب الدوحة لإقامة “ختام البرنامج الأولمبي المدرسي” و”نهائي كأس سمو الأمير للكرة الطائرة” و”نهائي كأس قطر لكرة اليد” و”نهائي كأس سمو الأمير لكرة اليد” و”نهائي كأس سمو الأمير لكرة السلة”.

كما تستعد الدوحة لتنظيم “اليوم الأولمبي” و”حفل جوائز التميز الرياضي” و”جولة العلم”، إضافة إلى “نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم” و”نهائي كأس قطر لكرة القدم” و”بطولة سيف الأمير لقفز الحواجز للفروسية”.

وعام 2022، نجحت قطر في تنظيم أول مونديال لكرة القدم في تاريخ الشرق الأوسط والمنطقة العربية، والذي انتهى في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتتويج الأرجنتين، وحظي بإشادات واسعة على المستوى الدولي.

كما تصدر “مونديال قطر 2022” قائمة أفضل بطولة كأس عالم في القرن الـ21، وذلك بعد استطلاع أجرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

(الأناضول)