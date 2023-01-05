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حذاء ذكي يولد كهرباء!

05 كانون ثاني / يناير 2023 09:27

حذاء ذكي يولد كهرباء!
حذاء ذكي يولد كهرباء!

تمكن مخترع تونسي شاب من تطوير حذاء ذكي يحول طاقة المشي إلى تيار كهربائي يشحن التجهيزات الإلكترونية، في مسعى إلى إيجاد مصدر متجدد ونظيف للطاقة.
العالم -منوعات

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام التونسية، فقد نجح ريان المناعي البالغ من العمر 22 عاما، في تصميم حذاء ذكي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تسمح بشحن الهواتف المحمولة والساعات الذكية والألواح الرقمية والسماعات.

وقال ريان إن الحذاء الذكي مصنوع من الجلد، ومخصص للاستعمال اليومي وينتج طاقة كلما تحرك الذي يرتديه، حيث يحتوي على مكونات في باطن الحذاء موزعة تحت كامل القدم.

وذكر أن تلك المكونات تتحول من الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الإلكترونية، إذ ترتبط ببطارية مركزة في كعب الحذاء لتخزين الطاقة المنتجة من الحركة، وهي موصولة أيضا بمنفذ الشحن الموجود في كعب الحذاء، مشيراً إلى أن فكرة تصميم الحذاء جاءت رغبة منه في حث الموظفين قليلي الحركة على المشي والتحرك أكثر مما يمكن من أجل تحقيق أهدافهم وتوفير طاقة لشحن الأجهزة، وكذلك تقليل استهلاك الناس للطاقة العادية، حيث يمكن لكل الأحذية توليد طاقة بديلة عبر حركة الجسم.

يذكر أن ريان حصل على الجائزة الأولى في مسابقة "كعب عال للإبداعات 2022"، ويواصل تعليمه المتخصص في مجال الموضة وتصميم الأحذية.

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