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ماسح ضوئى للفاكهة يمكنه معرفة حالة نضج المنتجات والتنبؤ بفترة الصلاحية

06 كانون ثاني / يناير 2023 07:17

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كشفت شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية تدعى One Third، عن ماسح ضوئي للفاكهة يمكنه معرفة حالة نضج المنتجات، في معرض Consumer Electronic Show (CES) في لاس فيجاس، باستخدام خوارزميات الملاءمة، حيث يمكن للماسح الضوئي تفسير العوائد من ليزر الأشعة تحت الحمراء القريبة لتحديد العمر الافتراضي للأفوكادو في الوقت الفعلي.

وتم تسمية الشركة على اسم حقيقة أن ثلث جميع الأطعمة المنتجة في العالم تُهدر وتستخدم نظامًا قائمًا على مسح المنتجات الطازجة التي تساعد على تقليل هدر الطعام من خلال التنبؤ بفترة الصلاحية.

في حين أن الجيل الحالي من الماسحات الضوئية للمنتجات لا يمكنه الإبلاغ إلا عن الاختبارات الخاصة بالمختبر مثل محتوى السكر والحموضة، ويمكن لجهاز OneThird أن يخبرك بنضارته أو مدة صلاحيته المحتملة.

يمكن أن يقلل هذا من إهدار الطعام في هذه المواقف بنسبة تصل إلى 25 % في المتوسط.

قال ماركو سنيكرز، الرئيس التنفيذي ومؤسس OneThird :"الحجم الفلكي للطعام الذي يضيع كل عام أمر مفجع، لا سيما وأن الكثير يضيع في البلدان الغنية، لقد عملنا بجد لإنشاء تقنية تساعد في مواجهة هذا التحدي العالمي المستمر الذي يؤثر بشكل مباشر على ندرة الغذاء".

وأضاف: "نحن فخورون ببناء أول منتج يتنبأ بدقة وموضوعية بفترة صلاحية المنتجات الطازجة، حيث كان الاهتمام غامرًا ونهدف إلى تسريع نشر تقنيتنا على مستوى العالم"، وقثاً لصحيفة "مترو".

تصنع الشركة نوعين مختلفين من النظام، أحدهما للمستخدم النهائي في ممر الإنتاج والآخر للمزارعين في سلسلة التوريد.

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