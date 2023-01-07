وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم داخل الأسواق المحلية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: فرصة مهيأة للأمطار ولا تغير على الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُدين إجراءات الاحتلال "العقابية" ضد شعبنا والسلطة وكالة الرأي الفلسطينية نعيم يرحب برفض مجلس الأمن جريمة تسلل بن غفير إلى الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أمريكا تمنع الطيارين "الإسرائيليين" من التحليق بطائرة " F35" وكالة الرأي الفلسطينية إصابة حرجة خلال مواجهات مع الاحتلال في أريحا وكالة الرأي الفلسطينية "الكابينت" يُصادق على إجراءات عقابية ضد السلطة وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" و"الجهاد" تنظمان وقفة تضامنية مع"الأقصى" برفح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم خيام سكنية وحظائر أغنام ويعتقل مواطنا في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يُعلنون استعدادهم لمواجهة مخططات "بن غفير"
أخبار » الرياضة و الملاعب

المكبر يحسم الديربي.. وفوزان للظاهرية والثقافي

07 كانون ثاني / يناير 2023 08:35

111
111

أشعل فريق جبل المكبر السباق على لقب دوري المحترفين لكرة القدم في الضفة الغربية المحتلة، بعدما نجح في إلحاق الخسارة بالمتصدر هلال القدس بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات الجولة 12 من البطولة.

وهذه الخسارة هي الثانية التي يتلقاها هلال القدس هذا الموسم، بعد أن خسر من المكبر لقاء الذهاب، وقلصت النتيجة الفارق بين الطرفين إلى نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد المكبر إلى 27 نقطة، مقابل 28 نقطة لهلال القدس.

وانطلق "ديربي" القدس برغبة واضحة من كلا الفريقين، فالهلال اعتمد على محمد مراعبة في الهجوم، فيما لعب المكبر بقوته الضاربة عبر الثلاثي شهاب، وزيد القنبر، ورامي مسالمة.

رد الهلال على مبادرة المكبر جاء بفرصة كبيرة من عرضية محمد مراعبة، لكن محمد عبيد لم يحسن استلامها، في المقابل اعتمد المكبر على إرسال الكرات لشهاب القنبر، خصوصًا عبر ساجد الغول من الجهة اليمنى.

وأمام الأفضلية النسبية للمكبر، نجح رامي مسالمة من تسديدة قوية زاحفة من خارج الصندوق في افتتاح التسجيل.

هدأ اللعب مع محاولة الهلال الاستحواذ، وأهدر المكبر هدفين محققين عبر زيد القنبر، لينتهي الشوط الأول بتقدم جبل المكبر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، كثف الهلال من محاولاته، لكنه لم ينجح في إحداث اختراق بدفاعات المكبر المنظمة، وقبل النهاية تعرض البديل محمد الدسوقي للطرد، ليمنح التفوق العددي للمكبر، وبعدها تغير مسار اللقاء مع البديل عارف الحاج الوافد الجديد من الأردن، حيث أحدث الفارق بمهاراته العالية، ومرر كرة الهدف الثاني لزميله شهاب القنبر في الوقت بدل الضائع.

وقبل إطلاق صافرة النهاية، تعرض الهلال لطرد آخر كان من نصيب اللاعب محمد عبيد.

انتصاران

بدوره، حقق شباب الظاهرية فوزًا صعبًا على جاره شباب السموع بهدف دون رد، ليتقدم الظاهرية للمركز الثالث برصيد 26 نقطة، على بعد نقطتين من المتصدر هلال القدس، في المقابل ظل شباب السموع كما هو عاشرًا برصيد 8 نقاط.

ونجح أحمد ماهر بإحراز هدف المباراة الوحيد في منتصف الشوط الأول، بعدما تابع برأسه عرضية زميله علي عدوي.

وجاء الشوط الثاني مثيرًا من الفريقين، خاصة السموع الباحث عن التعادل، إلا أنه قبل نهاية اللقاء فقد لاعبه العائد لصفوفه مصعب أبو سالم، بسبب الطرد.

ونجح ثقافي طولكرم في الفوز على متذيل الترتيب إسلامي قلقيلية بهدف نظيف، وتمكن الثقافي من إحراز هدف المباراة الوحيد في أواخر الشوط الأول عن طريق حمزة عيسى.

وبهذا الفوز، ظل ثقافي طولكرم سادسًا برصيد 19 نقطة، فيما استمر الإسلامي عند نقطة واحدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توصية بضرورة البناء على إنجازات مونديال قطر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟