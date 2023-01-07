المكبر يحسم الديربي.. وفوزان للظاهرية والثقافي

أشعل فريق جبل المكبر السباق على لقب دوري المحترفين لكرة القدم في الضفة الغربية المحتلة، بعدما نجح في إلحاق الخسارة بالمتصدر هلال القدس بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات الجولة 12 من البطولة.

وهذه الخسارة هي الثانية التي يتلقاها هلال القدس هذا الموسم، بعد أن خسر من المكبر لقاء الذهاب، وقلصت النتيجة الفارق بين الطرفين إلى نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد المكبر إلى 27 نقطة، مقابل 28 نقطة لهلال القدس.

وانطلق "ديربي" القدس برغبة واضحة من كلا الفريقين، فالهلال اعتمد على محمد مراعبة في الهجوم، فيما لعب المكبر بقوته الضاربة عبر الثلاثي شهاب، وزيد القنبر، ورامي مسالمة.

رد الهلال على مبادرة المكبر جاء بفرصة كبيرة من عرضية محمد مراعبة، لكن محمد عبيد لم يحسن استلامها، في المقابل اعتمد المكبر على إرسال الكرات لشهاب القنبر، خصوصًا عبر ساجد الغول من الجهة اليمنى.

وأمام الأفضلية النسبية للمكبر، نجح رامي مسالمة من تسديدة قوية زاحفة من خارج الصندوق في افتتاح التسجيل.

هدأ اللعب مع محاولة الهلال الاستحواذ، وأهدر المكبر هدفين محققين عبر زيد القنبر، لينتهي الشوط الأول بتقدم جبل المكبر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، كثف الهلال من محاولاته، لكنه لم ينجح في إحداث اختراق بدفاعات المكبر المنظمة، وقبل النهاية تعرض البديل محمد الدسوقي للطرد، ليمنح التفوق العددي للمكبر، وبعدها تغير مسار اللقاء مع البديل عارف الحاج الوافد الجديد من الأردن، حيث أحدث الفارق بمهاراته العالية، ومرر كرة الهدف الثاني لزميله شهاب القنبر في الوقت بدل الضائع.

وقبل إطلاق صافرة النهاية، تعرض الهلال لطرد آخر كان من نصيب اللاعب محمد عبيد.

انتصاران

بدوره، حقق شباب الظاهرية فوزًا صعبًا على جاره شباب السموع بهدف دون رد، ليتقدم الظاهرية للمركز الثالث برصيد 26 نقطة، على بعد نقطتين من المتصدر هلال القدس، في المقابل ظل شباب السموع كما هو عاشرًا برصيد 8 نقاط.

ونجح أحمد ماهر بإحراز هدف المباراة الوحيد في منتصف الشوط الأول، بعدما تابع برأسه عرضية زميله علي عدوي.

وجاء الشوط الثاني مثيرًا من الفريقين، خاصة السموع الباحث عن التعادل، إلا أنه قبل نهاية اللقاء فقد لاعبه العائد لصفوفه مصعب أبو سالم، بسبب الطرد.

ونجح ثقافي طولكرم في الفوز على متذيل الترتيب إسلامي قلقيلية بهدف نظيف، وتمكن الثقافي من إحراز هدف المباراة الوحيد في أواخر الشوط الأول عن طريق حمزة عيسى.

وبهذا الفوز، ظل ثقافي طولكرم سادسًا برصيد 19 نقطة، فيما استمر الإسلامي عند نقطة واحدة.