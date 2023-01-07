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كيفية استخدام ميزة قائمة التشغيل الجديدة "Bottle" فى Spotify

07 كانون ثاني / يناير 2023 08:52

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أطلقت Spotify ميزة جديدة تسمى "Playlist in a Bottle"، والتي تتيح لك إنشاء كبسولة زمنية بثلاث أغانٍ على الأقل لنفسك في المستقبل، وبمجرد الانتهاء من قائمة التشغيل، ستختفي حتى يناير 2024، مما يمنحك ذكرى لما كنت تستمع إليه في أوائل عام 2023.
 
وفقا لما ذكره موقع "business insider"، تتوفر ميزة Playlist in a Bottle لكل من مستخدمي Spotify المجانيين والمتميزين حتى 31 يناير، وبمجرد بدء فبراير ستختفي.
 
تأكد من تسجيل الدخول إلى تطبيق Spotify على هاتفك، وأنه تم تحديثه بالكامل قبل أي شيء، وعندما تكون جاهزًا، توجه إلى قائمة التشغيل في الصفحة الرئيسية لـ Bottle باستخدام هاتفك.
 
 إذا كان الرابط يقودك إلى صفحة متجر تطبيقات Spotify، فما عليك سوى الضغط فوق فتح.
 
اضغط على البدء، ثم اختر العنصر الذي تريد الاحتفاظ بقائمة تشغيل كبسولة الوقت الخاصة بك: زجاجة، أو جيب، أو آلة gumball، أو صندوق غذاء، أو دمية دب، وبمجرد اختيار عنصر، يمكنك البدء في اختيار الأغاني التي تريد حفظها، وللمساعدة في ذلك، ستمنحك Spotify مطالبات للإجابة على سبيل المثال، "أغنية تحتاج إلى سماعها مباشرة في عام 2023"، أو "أغنية تسمعها سرًا".
 
عندما تصل لهذه الخطوة، ما عليك سوى الضغط على المربع الفارغ أسفل السؤال لاستعراض الأغنية التي تريدها، ويمكنك أيضًا الضغط فوق عشوائي ليقوم Spotify باختيار الأغنية لك، أو الضغط فوق سؤال جديد لرؤية طلب مختلف.
 
يجب عليك اختيار ثلاث أغانٍ، ولكن يمكنك إضافة أي عدد تريده مع ذلك، فقط اضغط على الاستمرار بمجرد إضافة المسار الثالث، وبمجرد أن تكون جاهزًا لإنهاء كبسولة الوقت الخاصة بك، اضغط فوق لقد انتهيت.
 
 

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