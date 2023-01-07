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سناب يغلق تطبيق الكاميرا لأجهزة ماك والكمبيوتر الشخصى 25 يناير

07 كانون ثاني / يناير 2023 08:54

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في 25 يناير سيغلق Snap تطبيق الكاميرا لأجهزة Mac وأجهزة الكمبيوتر الشخصية إذا كان هذا الاسم لا يدق جرسًا ، فقد تتذكره على أنه البرنامج الذي يتيح لك تطبيق مرشحات سخيفة على وجهك أثناء استخدامك لـ Zoom أو غيره من مكالمات الفيديو الجماعية، وفقا لتطبيق theverge.  
 
وأعلنت Snap عن التغيير على صفحة دعم Snap Camera ، قائلة إنها "لن تكون متاحة للاستخدام أو التنزيل" في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما تشير الشركة إلى أنه لا يزال بإمكانك الوصول إلى مجموعة واسعة من فلاتر Snapchat على إصدار الويب من التطبيق .
 
وتم تقديم Snap Camera في عام 2018 ، حيث قامت الشركة بترويجها كوسيلة لإضفاء الإثارة على تدفقات Twitch الخاصة بك، لكنه ظهر حقًا عندما بدأ الوباء ، عندما وجد الكثير من الناس أنفسهم فجأة في مكالمات الفيديو طوال اليوم وتعبوا من التحديق في نسخة غير مصفاة من أنفسهم.
 
وتغيرت ثروات Snap منذ ذلك الحين ، على الرغم من ذلك - في عام 2022 ، قامت الشركة بتسريح 20% من موظفيها ، وألغت مشاريع مثل طائرتها Pixy بدون طيار .
 
ولم يرد Snap على الفور على طلب The Verge للتعليق على سبب توقف Snap Camera، قد يكون جزء من السبب أنه لم يعد ضروريًا كما كان من قبل. 
 
ولم يقتصر الأمر على عودة العديد من الشركات إلى العمل الشخصى ، مما يجعل مؤتمرات الفيديو أقل أهمية يومية ، ولكن تطبيقات الدردشة المرئية تعمل أيضًا على إنشاء عوامل تصفية خاصة بها.
 
 لقد سمح لك تطبيق Zoom منذ فترة طويلة باللباس كحيوان ، أو تطبيق تأثيرات وجه غريبة ، وأعلنت عن إضافة صور رمزية بشرية قابلة للتخصيص أيضًا ، وربما يكون من السابق لأوانه مقارنة الميزة بـ Snap's Bitmoji.
 

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