تعرف على خطوات الإبلاغ عن "ستورى" مخالفة على إنستجرام

يسمح انستجرام للمستخدمين بالإبلاغ عن منشور إذا وجدوا أنه مسيء أو غير مقبول لمشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توفر منصات الوسائط الاجتماعية ، بما في ذلك انستجرام ، طرقًا متعددة للإبلاغ عن المحتوى المسيء، والذي قد يكون رسالة أو منشورًا أو قصة أو حسابًا، ومع ذلك ، فإن الأمر متروك لمنصة الوسائط الاجتماعية للحكم على ما إذا كان المحتوى مخالفًا لإرشادات مجتمعهم أم لا.

الإبلاغ عن قصة انستجرام

تتيح منصة الوسائط الاجتماعية المملوكة لشركة Meta للمستخدمين الإبلاغ عن قصة شخص ما قد يجدونها غير ملائمة، ويمكن للمستخدمين أيضًا الإبلاغ عن المنشورات والرسائل، من المهم أيضًا ملاحظة أن بلاغك مجهول الهوية، مما يعني أن الحساب الذي نشر المحتوى "المسيء" لن يتم إخطاره بذلك.



إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في الإبلاغ عن قصة شخص ما على انستجرام:

- افتح تطبيق انستجرام على هاتفك.

- انتقل إلى قصة انستجرام التي تريد الإبلاغ عنها.

- اضغط على زر القائمة ثلاثي النقاط المتاح في الزاوية اليمنى العلوية.

- حدد خيار التقرير من القائمة المنبثقة المعروضة.

- اختر السبب الذي من أجله تقوم بالإبلاغ عن تلك القصة.

- بعد ذلك، اتبع المزيد من الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



إذا اكتشف انستجرام أن إحدى القصص تنتهك إرشادات المجتمع الخاصة بهم ، فإن الإبلاغ عنها يمكن أن يساعدهم في اتخاذ إجراء لإزالة هذا المحتوى من النظام الأساسي، وعلاوة على ذلك ، ستستخدم الشركة تقريرك للتأكد من أنك لا ترى محتوى مشابهًا لما أبلغت عنه في خلاصتك أو في التوصيات مثل المنشورات المقترحة والاستكشاف ، حتى إذا لم يزيل المحتوى أو الملف الشخصي الذي أبلغت عنه.



أصدرت منصة الوسائط الاجتماعية الشهيرة مؤخرًا تحديثًا يجعل من السهل على المستخدمين التواصل مع بعضهم البعض واكتشاف الاهتمامات المشتركة، ويتضمن ذلك جميع الميزات الجديدة مثل Notes و Candid Stories و Group Profiles و Collaborative Collections، ويمكن للمستخدمين نشر الصور ومقاطع الفيديو وحتى إعادة نشر المشاركات في قصصهم، وستبقى هذه المنشورات في قصصك لمدة 24 ساعة.