النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2430) السبت 7/1/2023

أخبار فلسطينية﻿

حماس” تدين تبني إسرائيل عقوبات ضد السلطة الفلسطينية

تحذيرات فلسطينية من إجراءات قمعية إسرائيلية بحق الأسرى

اللجنة التنفيذية تواصل خطة التحرك الدولي للتصدي لحكومة نتنياهو

السلطة» و«حماس» ترحبان بالمواقف في مجلس الأمن

فلسطين تطالب بآليات دولية ملزمة لحماية الوضع القانوني للقدس ومقدساتها

أخبار إسرائيلية

إسرائيل تدافع عن بن غفير... والعالم يحذرها من «الاستفزازات» في الأقصى

قناة إسرائيلية: حكومة نتنياهو أعدت حزمة عقوبات على السلطة الفلسطينية

اخبار دولية

مبعوث صيني يؤكد ضرورة توقف إسرائيل عن الأعمال الاستفزازية في القدس

خبير أممي لـ الشرق: إسرائيل تدفع الأوضاع نحو الفوضى

مجلس الأمن يشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى

أخبار عربية

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس

إصابة حرجة لطفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي- (فيديو)

خطباء الجمعة يحذرون من محاولات تغيير الوضع القائم في الأقصى ويؤكدون أنها ستشعل حربا عالمية

انطلاق احتفالات الكنائس المسيحية الشرقية بعيد الميلاد المجيد في بيت لحم وسط تحسن في نشاط الحركة السياحية

صدام بين السفيرين الفلسطيني والإسرائيلي في مجلس الأمن

نائب الأمين العام لـ”الشعبية” يكشف عن تشكيل قريب لائتلاف فلسطيني لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

«السلطة» و«حماس» ترحبان بالمواقف في مجلس الأمن

الاهرام المصرية

أبو مازن: شعبنا سيواصل ثباته على أرضه وأرض أجداده

فتح: عقوبات الاحتلال لن تزيد القيادة الفلسطينية إلا إصرارًا على ملاحقته دوليًا

التحرير الفلسطينية: عقوبات إسرائيل الجديدة لن تُثني الفلسطينيين عن ملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية

أشتية: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

الشروق المصرية

الرئاسة الفلسطينية: التهديدات الإسرائيلية بفرض العقوبات مرفوضة

الأسير الفلسطيني: الأسرى أعلنوا التعبئة لمواجهة إجراءات الاحتلال المتوقعة ضدهم

43 سنة داخل سجون الاحتلال.. عميد الأسرى نائل البرغوثي أقدم أسير بالعالم

ترحيب فلسطيني بالمواقف الدولية في مجلس الأمن بشأن المسجد الأقصى

مُنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد التصدي لفرض الاحتلال الإسرائيلي الواقع على الأرض بالبناء والتوسع الاستيطاني

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" مجلس الأمن يشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى

وفد إسرائيلي يتوجه للإمارات الأحد للمشاركة في "منتدى النقب"

الجيش الإسرائيلي يعترف باستخدام طائرات بدون طيار تحمل أسلحة ومتفجرات

على أحر من الجمر تنتظر والدة الأسير ماهر يونس

ثمانيني تحاصره أربعة معسكرات وست مستوطنات ويأبى الرحيل!

الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق أبناء شعبنا

الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق أبناء شعبنا

الصفدي يبحث مع بلينكن ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز يدين استباحة المسجد الأقصى

جريدة الأيام

»الرئيس: سنواجه وبكلّ حزم الانتهاكات الخطيرة للحكومة الإسرائيلية الجديدة

»بيت لحم: بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس منتصف الليل بحضور الرئيس

»إصابات خلال قمع مسيرات الجمعة بينها إصابة حرجة لطفل في أريحا

»الاحتلال يعترف باستخدام طائرات مسيّرة تحمل أسلحة ومتفجرات ضد الفلسطينيين

»واشنطن تعرب عن خيبة أملها من الطلب الفلسطيني لرأي "العدل" الدولية

»مهرجان حاشد في بلدة عارة احتفالاً بتحرّر كريم يونس

»إسرائيل تفرض رزمة "عقوبات" جديدة ردّاً على توجّه فلسطين لمحكمة لاهاي

»بن غفير يتفقد سجن نفحة ويهدّد بتشديد ظروف الأسرى

رغم اقتحام بن غفير للاقصى ..وفد إسرائيلي يزور عدداً من الدول العربية

هل تلبي إسرائيل شروط المغرب من أجل علاقات كاملة؟

القائد العجوري: تهديدات المقاومة للاحتلال شيء بسيط مما ينتظره خلال المواجهة القادمة

بالفيديو: سرايا القدس تكشف تفاصيل إحباطها اختراقا إسرائيليا لصفوفها

بالفيديو: تفاصيل وأسرار عن المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية

الاحتلال يقتحم مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة

عرب 48

مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة: إصابة خطيرة بالرصاص الحي في أريحا

الرئيس الفلسطيني: سنتخذ جميع الإجراءات القانونية للرد على حكومة نتنياهو

مستوطنون يقتحمون الأقصى قبيل جلسة مجلس الأمن

اشتباكات ببلاطة و13 معتقلا بالضفة والقدس

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

7 كانون ثاني (يناير)

2005م مصرع مستوطن إسرائيلي وإصابة أربعة آخرين في هجومٍ شنته المقاومة بالقرب من مستوطنة "بتوح" غرب نابلس، وكتائب الأقصى تتبنّى العمليّة.

2002م الاستشهاديّ شادي محمد نصار من بلدة مادما جنوب نابلس، ينفّذ عملية استشهادية في مستوطنة "آرئيل" شمال الضفة الغربية ، أسفرت عن إصابة 10 صهاينة على الأقل طبقاً لمصادر الاحتلال إصابة واحد منهم خطيرة. وتبنّت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العملية.

2002م سيطرة وحدة بحرية "إسرائيلية" على سفينة "كارين إيه" والعثور على 50 طناً من الأسلحة على متنها كما تدعي (إسرائيل) واتهام السلطة الفلسطينية بتهريب الأسلحة إلى الأراضي الفلسطينية لمواصلة الانتفاضة، واتهام الرئيس ياسر عرفات وعدة شخصيات فلسطينية من ضمنها فؤاد الشوبكي مسئول المالية في الأمن العام الفلسطيني بالوقوف وراء هذه السفينة.

2001م وفاة الرئيس اللبناني الأسبق شارل حلو، تولى الرئاسة بين عامي 1964 و1970، وهو الذي وقع على اتفاق القاهرة (تشرين ثاني/ نوفمبر 1969) مع ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بعد مواجهات وقعت في العاصمة بيروت، وسمح الاتفاق للمقاومة الفلسطينية بالانطلاق من جنوب لبنان لتنفيذ عمليات داخل فلسطين المحتلة على ألا تُطلق النار قبل عبور الحدود خشية تعرض المدنيين اللبنانيين لهجمات إسرائيل الانتقامية المضادة.

1988م صدور تقرير عن مركز البحوث في الجيش الإسرائيلي موجه إلى رئيس الحكومة إسحق شامير يحذره فيه أن الانتفاضة تحتاج إلى حلاً سياسياً وليس عسكرياً، وأن القوة لا تجدي مع الفلسطينيين.

1986م العثور على الجندي المصري سليمان خاطر المتهم بقتل سياح يهود مشنوقاً في مشفى السجن الحربي حيث كان يعالج، وهو بطل حادث رأس بركة الذي أسفر في 5 تشرين أول (أكتوبر) 1985 عن مقتل 7 إسرائيليين وجرح آخرين.

1980م بدأت مباحثات أسوان بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ومناحم بيجن بشأن تطبيع العلاقات بينهما.

1969م الرئيس الفرنسي شارل ديجول يعلن الحظر الكامل على تسليح الاحتلال الإسرائيلي

1965م سقوط أول شهداء الثورة الفلسطينية المناضل أحمد موسى الذي استشهد على يد القوات الأردنية عندما اجتاز نهر الشريعة عائداً من تنفيذ عملية نفق عيليون.