النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2431) الأحد 8/1/2023
أخبار فلسطينية
حماس” تدين تبني إسرائيل عقوبات ضد السلطة الفلسطينية
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: زيارة «بن جفير» لسجن «نفحة» يحمل بُعدًا عنصريًا
تحذيرات فلسطينية من أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية
الاحتلال يلغي تصاريح ثلاثة من قيادات "فتح" بعد زيارتهم المحرر كريم يونس
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
أخبار إسرائيلية
موقع عبري يزعم: حدود الأردن تشهد تهريب كميات كبيرة من الأسلحة للمقاومة
بن غفير وسموتيريتش يتوعدان السلطة الفلسطينية بمزيد من “العقوبات”
إسرائيل تسحب تصاريح دخول من 3 قياديين فلسطينيين لزيارتهم الأسير المحرر كريم يونس
يمينيون إسرائيليون متطرفون يعتدون على عضو كنيست عربي خلال مُظاهرة ضد الحكومة في تل أبيب
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتانياهو
يمينيون إسرائيليون متطرفون يعتدون على عضو كنيست عربي خلال مُظاهرة ضد الحكومة في تل أبيب
اخبار دولية
د. جيرالد هورن لـ الشرق: العنف الإسرائيلي فوق قدرة الإدارة الأمريكية على تجاهله
جامعة هارفارد ترفض تعيين مدير “هيومن رايتس" السابق لانتقاده "إسرائيل"
أخبار عربية
الإمارات تدرج دراسات "الهولوكوست" في مدارسها
البرلمان الجزائري يدين اقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى ويدعو إلى لم الشمل الفلسطيني
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين في غزة
إصابة حرجة لطفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي- (فيديو)
الشرق الأوسط
البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين في غزة
الاهرام المصرية
وزير العدل الفلسطيني: إجراءات إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي
إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الخليل
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: زيارة «بن جفير» لسجن «نفحة» يحمل بُعدًا عنصريًا
البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين في غزة
الشروق المصرية
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو الجديدة
ارتفاع تاريخي في دمغ الذهب في فلسطين
إسرائيل تسحب تصاريح دخول من 3 قياديين فلسطينيين لزيارتهم الأسير المحرر كريم يونس
فيديو.. الفلسطينيون المسيحيون الأرثوذكس يحيون قداس عيد الميلاد في غزة
نائب رئيس حركة فتح: إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا لن تترك له خيارا سوى المواجهة
وزير العدل الفلسطيني: إجراءات إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي
تحذيرات فلسطينية من أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية
بحرية قوات الاحتلال تهاجم الصيادين الفلسطينيين في غزة
الغد الأردنية
إسرائيل بعهدة الحكومة الأكثر يمينية على الإطلاق
“عقوبات الاحتلال” تفاقم معيشة الفلسطينيين وتمهد لضم %60 من الضفة
مسيرات ضد الاستيطان بالضفة.. إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال
الشرق القطرية
" منى الكرد تبعث رسائل فلسطينية من الدوحة إلى العالم
منى الكرد.. فلسطينية جعلت من مونديال قطر نافذة للترويج لقضايا شعبها
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
خاص عائلة المعتقل اشتية تحذر من تدهور حالته الصحية في سجون السلطة
بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
مواجهاتٌ واعتقالاتٌ في مناطق متفرقة بالضفة
"إعلام الأسرى": نقل أسرى قسم 3 في سجن هداريم لنفحة
إصابة شاب باعتداء قوات الاحتلال واعتقال آخرين قرب بلدة دورا
بأوامر "بن غفير".. الاحتلال يمنع عقد اجتماع لأولياء أمور الطلبة في العيساوية
إصابة فلسطينيين باعتداء للمستوطنين في بيت لحم
شبانٌ ثائرون يحرقون نقطة مراقبة للاحتلال في حوارة
الاعتقال السياسي يبعد مصطفى جرار عن والدته المريضة
القدس المحلية
قرار إسرائيلي بإلغاء تصاريح العالول وفتوح والأحمد بعد زيارتهم للمحرر كريم يونس
الاحتلال يهدم أحد المقاهي في الجليل
إصابة شاب واعتقال آخرين جنوب الخليل
إصابة 4 جنود إسرائيليين بانقلاب آلية في الجولان
بن غفير يوعز بفتح تحقيق في تسريب كتاب للأسير حسن سلامة
نشطاء من اليمين الإسرائيلي يعتدون على النائب أيمن عودة
إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال الخليل
الحياة الجديدة
تنديد وطني بإجراءات الاحتلال الانتقامية
السلطات الإسرائيلية تهدم مقهى وكافتيريا في الجليل
الاحتلال يقتحم عدة قرى في محافظة جنين
السلطات الإسرائيلية تهدم مقهى وكافتيريا في الجليل
الاحتلال يلغي تصاريح ثلاثة من قيادات "فتح" بعد زيارتهم المحرر كريم يونس
جريدة الأيام
تحذيرات من ارتفاع وتيرة اعتداءات الاحتلال على الأقصى
اقتحام وحملة تمشيط واسعة في جنين وإقامة بؤرة استيطانية في مسافر يطا
تل أبيب: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو الجديدة
» الاحتلال يلغي تصاريح 3 من قيادات "فتح" بعد زيارتهم المحرر كريم يونس
» في ذكراها الـ14.. مشاهد الأشلاء لا تفارق ناجياً من مجزرة الفاخورة
»مهرجان تأبيني حاشد لشهداء بيت ريما والنبي صالح الأربعة
»بن غفير يمنع لقاء بين أولياء أمور الطلاب في العيسوية
»"ميدل إيست آي": بن غفير يحضّر لحرب دينية في القدس
»قناة عبرية تكشف تفاصيل فك شيفرة عملية التفجير المزدوجة بالقدس
وكالة صفا
اعتقالات ومواجهات بمداهمات للاحتلال في الضفة
إصابة فتى بالرصاص الحي خلال مواجهات شمالي الخليل
عائلة معتقل بجنين: 12 يوماً لدى السلطة ولا نعرف عنه شيئاً
مرداوي: استمرار اعتقال السلطة لمصعب اشتية يعكس إرادة مخالفة لشعبنا
الديمقراطية": نتائج أعمال "التنفيذية" خيّبت آمال شعبنا وقواه السياسية
منتدى الإعلاميين يدين انحياز إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية للاحتلال
المكتب الوطني: تكثيف الاستيطان جوهر برنامج حكومة الاحتلال
"الجهاد": سياسة احتجاز جثامين الشهداء جريمة بشعة تكشف إجرام الاحتلال
وكالة الرأي
صور "الأوقاف" تستلم قافلة لحوم الهدي السعودية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
محدث الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالخليل والقدس
نقل أسرى قسم "3" بسجن "هداريم" إلى "نفحة"
الاحتلال يهدم مقهى وكافتيريا بالجليل
الزراعة والطاقة يبحثان قضايا خاصة بكهرباء محطات المعالجة
العمل تتفقد عدداً من الجمعيات التعاونية الزراعية للتوت الأرضي بالشمال
"الاقتصاد" تنظم جولات رقابية على منشآت النسيج والبلاستيك بالشمال
فلسطين اليوم
جرافات الاحتلال تهدم أحد المقاهي في بلدة مجد الكروم بالجليل
زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال غزة
الشيخ عزام: المقاومة شرفٌ اصطفى الله شعبنا له والرايةُ لازالت مرفوعةً هنا
خلال الـ24 ساعة الأخيرة: 15 عملا مقاوما في الضفة الغربية
غزة: تفاصيل توزيع لحوم الهدى السعودية على الأسر الفقيرة
متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
بالصور سرايا القدس تؤبن الشهيد المجاهد "سائد القطناني" شمال غزة
الكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية2023
إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال شمال الخليل
سما نيوز
لهذا السبب : استياء وغضب مصري من حكومة نتنياهو
واشنطن ترسل رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية
موقع عبري: قطاع غزة برميل بارود سينفجر في أي لحظة
فيديو: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
الاحتلال يقرر سحب تصاريح 3 مسؤولين فلسطينيين كبار
زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
الشرطة: إنخفاض واضح في قضايا ضبط المخدرات خلال عام 2022
الاحتلال يغلق المدخلين الغربي والشرقي لقرية حوسان
إصابة شاب واعتقال آخرين جنوب الخليل
عرب 48
بيت أمر: إصابة فتى بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال
القدس: منع عقد اجتماع لأولياء أمور الطلاب بالعيساوية بإيعاز من بن غفير
الأسير انفيعات يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد العزل والاستفزازات بحقه
عربدة المستوطنين: إصابة شاب وامرأة باعتداء جنوب بيت لحم
وكالة وفا
بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين شمال قطاع غزة
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
إصابة فتى بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال موا ...
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- 8 كانون ثاني (يناير)
- 2009م استشهاد الصحفي إيهاب الوحيدي، مصور في تلفزيون فلسطين، واستشهد مع والدة زوجته مساء الخميس بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزله الكائن في برج الأطباء بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.
- 2005م مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في هجوم شنه حزب الله اللبناني على مواقع للجيش الصهيوني بالقرب من مزارع شبعا في الجنوب اللبناني.
- 2004م وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن نقل 18 ألفا من الفلاشا إلى فلسطين المحتلة.
- 2002م الاحتلال يسلم جثة الشهيد القسامي حامد أبو حجلة لذويها بعد عام من احتجازها .
- 2001م الشيخ عكرمة صبري مفتي مدينة القدس المحتلة يفتي بحرمة التنازل عن المسجد الأقصى بسمائه وأساسه، وحرمة التصرف به لغير عبادة المسلمين .
- 1970م الطائرات الإسرائيلية تقصف منطقة العرقوب وراشيا الفخار وراشيا الوادي، وكفر شوبا وكفر حمام والهبارية وعين قنية داخل الأراضي اللبنانية.
- 1978م الحكومة "الإسرائيلية" تصوت لصالح ترسيخ الاستيطان في شبه جزيرة سيناء المحتلة.
- 1948م مجزرة صهيونية في مدينة يافا ذهب ضحيتها 70 شهيدا.
- 1948م وصول الفرقة الأولى من متطوعي جيش الإنقاذ العربي إلى فلسطين، وقوامها 330 مقاتلاً. وقد شنّ هؤلاء أول هجوم لهم بعد يومين على مستعمرة كفار سولد، حيث تصدت لهم قوات الاحتلال البريطانية.
- 1598م طرد اليهود من "جنوه" في إيطاليا.