النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2431) الأحد 8/1/2023

أخبار فلسطينية﻿

هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: زيارة «بن جفير» لسجن «نفحة» يحمل بُعدًا عنصريًا

تحذيرات فلسطينية من أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية

الاحتلال يلغي تصاريح ثلاثة من قيادات "فتح" بعد زيارتهم المحرر كريم يونس

أخبار إسرائيلية

بن غفير وسموتيريتش يتوعدان السلطة الفلسطينية بمزيد من “العقوبات”

إسرائيل تسحب تصاريح دخول من 3 قياديين فلسطينيين لزيارتهم الأسير المحرر كريم يونس

يمينيون إسرائيليون متطرفون يعتدون على عضو كنيست عربي خلال مُظاهرة ضد الحكومة في تل أبيب

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتانياهو

يمينيون إسرائيليون متطرفون يعتدون على عضو كنيست عربي خلال مُظاهرة ضد الحكومة في تل أبيب

اخبار دولية

د. جيرالد هورن لـ الشرق: العنف الإسرائيلي فوق قدرة الإدارة الأمريكية على تجاهله

أخبار عربية

البرلمان الجزائري يدين اقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى ويدعو إلى لم الشمل الفلسطيني

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين في غزة

إصابة حرجة لطفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي- (فيديو)

الشرق الأوسط

البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين في غزة

الاهرام المصرية

وزير العدل الفلسطيني: إجراءات إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي

إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: زيارة «بن جفير» لسجن «نفحة» يحمل بُعدًا عنصريًا

البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين في غزة

الشروق المصرية

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو الجديدة

ارتفاع تاريخي في دمغ الذهب في فلسطين

إسرائيل تسحب تصاريح دخول من 3 قياديين فلسطينيين لزيارتهم الأسير المحرر كريم يونس

فيديو.. الفلسطينيون المسيحيون الأرثوذكس يحيون قداس عيد الميلاد في غزة

نائب رئيس حركة فتح: إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا لن تترك له خيارا سوى المواجهة

وزير العدل الفلسطيني: إجراءات إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي

تحذيرات فلسطينية من أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية

بحرية قوات الاحتلال تهاجم الصيادين الفلسطينيين في غزة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" منى الكرد تبعث رسائل فلسطينية من الدوحة إلى العالم

منى الكرد.. فلسطينية جعلت من مونديال قطر نافذة للترويج لقضايا شعبها

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

إصابة شاب واعتقال آخرين جنوب الخليل

إصابة 4 جنود إسرائيليين بانقلاب آلية في الجولان

بن غفير يوعز بفتح تحقيق في تسريب كتاب للأسير حسن سلامة

نشطاء من اليمين الإسرائيلي يعتدون على النائب أيمن عودة

إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال الخليل

الحياة الجديدة

تنديد وطني بإجراءات الاحتلال الانتقامية

السلطات الإسرائيلية تهدم مقهى وكافتيريا في الجليل

الاحتلال يقتحم عدة قرى في محافظة جنين

السلطات الإسرائيلية تهدم مقهى وكافتيريا في الجليل

الاحتلال يلغي تصاريح ثلاثة من قيادات "فتح" بعد زيارتهم المحرر كريم يونس

جريدة الأيام

اقتحام وحملة تمشيط واسعة في جنين وإقامة بؤرة استيطانية في مسافر يطا

تل أبيب: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو الجديدة

» الاحتلال يلغي تصاريح 3 من قيادات "فتح" بعد زيارتهم المحرر كريم يونس

» في ذكراها الـ14.. مشاهد الأشلاء لا تفارق ناجياً من مجزرة الفاخورة

»مهرجان تأبيني حاشد لشهداء بيت ريما والنبي صالح الأربعة

»بن غفير يمنع لقاء بين أولياء أمور الطلاب في العيسوية

»"ميدل إيست آي": بن غفير يحضّر لحرب دينية في القدس

»قناة عبرية تكشف تفاصيل فك شيفرة عملية التفجير المزدوجة بالقدس

وكالة صفا

فلسطين اليوم

غزة : تفاصيل توزيع لحوم الهدى السعودية على الأسر الفقيرة

سما نيوز

لهذا السبب : استياء وغضب مصري من حكومة نتنياهو

واشنطن ترسل رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية

موقع عبري: قطاع غزة برميل بارود سينفجر في أي لحظة

فيديو: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

الاحتلال يقرر سحب تصاريح 3 مسؤولين فلسطينيين كبار

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة

عرب 48

مواجهات واعتقالات في الضفة

بيت أمر: إصابة فتى بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

القدس: منع عقد اجتماع لأولياء أمور الطلاب بالعيساوية بإيعاز من بن غفير

الأسير انفيعات يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد العزل والاستفزازات بحقه

عربدة المستوطنين: إصابة شاب وامرأة باعتداء جنوب بيت لحم

وكالة وفا

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