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أخبار » الرياضة و الملاعب

محمد صلاح ومصطفى محمد يسجلان وهزيمة الريال وتعادل ليفربول

08 كانون ثاني / يناير 2023 10:20

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أقيم أمس السبت 7 - 1- 2023 عدد كبير من المباريات، أبرزها مباريات كأس الخليج العربي رقم 25 التى تستضيفها العراق، بالإضافة إلى مباريات الدوري فى إسبانيا وإيطاليا، بجانب مباريات كأس إنجلترا وفرنسا، والتى شهدت تسجيل عدد كبير من الأهداف.
 
 أهداف مباريات كأس الخليج العربي

البحرين 2 - 1 الإمارات 

قطر 2 - 0 الكويت

أهداف مباريات الدوري الإسباني فياريال 2 - 1 ريال مدريد

أهداف مباريات الدوري الإيطالي يوفنتوس 1 - 0 أودينيزي

مونزا 2 - 2 إنتر ميلان

أهداف مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي ليفربول 2 - 2 وولفرهامبتون

شيفيلد وينزداى 2 - 1 نيوكاسل

أهداف مباريات كأس فرنسا ايه اف فيرويا 0 - 2 نانت

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