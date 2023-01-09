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الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

09 كانون ثاني / يناير 2023 09:09

الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء
الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

أرسلت الصين ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء بنجاح من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين اليوم الاثنين.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية من أطرزة شيجيان-23 و شييان-22 أيه و شييان-22 بي على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش-7" في الساعة 6:00 صباحًا (بتوقيت بكين) ودخلت المدارات المخطط لها بنجاح.

ويستخدم القمر الصناعي شيجيان-23 في التجارب العلمية والتحقق الفني بشكل أساسي، بينما يخدم القمران الصناعيان شييان-22 أيه و شييان-22 بي اختبارات التحقق في المدار لتقنيات جديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء.

وكان الإطلاق هو المهمة رقم 459 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش. 

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