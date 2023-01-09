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"احذفه فورا".. تحذير من تطبيق يستولي على معلوماتك المصرفية

09 كانون ثاني / يناير 2023 09:31

"احذفه فورا".. تحذير من تطبيق يستولي على معلوماتك المصرفية

حذر خبراء في أمن المعلومات من تطبيق شائع يعمل على أنظمة تشغيل "أندرويد"، وحثوا مستخدمي الهواتف الذكية على حذفه "على الفور" إن كان مثبتا لديهم.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، فإن التطبيق المعني هو "Todo: Day Manager" الذي يساعد أصحاب الهواتف على إدارة مهامهم اليومية وتذكيرهم بمواعيدها.

ما مخاطر التطبيق؟

• قال خبراء إن التطبيق "يمكنه الاستيلاء على معلوماتك المصرفية، وحتى الوصول إلى رسائل SMS الخاصة بك".

• أوضحوا أن التطبيق يفعل ذلك عن طريق "اعتراض رموز التحقق المكونة من خطوتين، لمداهمة عمليات تسجيل الدخول الخاصة بك".

• عند تثبيته، يطلب التطبيق الوصول إلى بعض بيانات هاتفك، وإذا وافقت على ذلك فقد تجد صعوبة في حذفه وفق الخبراء، حيث "سيضيف نفسه كمسؤول عن الجهاز ولن يسمح للمستخدم بتعطيله".

• "إذا منحت التطبيق حق الوصول لبعض المعلومات المهمة، فقد تضطر إلى إعادة ضبط إعدادات المصنع لهاتفك للتخلص من التطبيق"، كما ذكرت "فوكس نيوز".

 

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