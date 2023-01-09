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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2432) الاثنين9 يناير 2023

09 كانون ثاني / يناير 2023 10:58

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2432) الاثنين9 يناير 2023

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حدث في مثل هذا اليوم

9 كانون ثاني (يناير)

  • 2009م استهدفت طائرات الاحتلال "برج الجوهرة" في مدينة غزة والذي يضم عددا من المكاتب الصحفية للفضائيات العربية والأجنبية، مما أدى إلى إصابة أحد الصحفيين وبث حالة من الذعر والخوف بين صفوف الصحفيين الذين استهدفوا دون سابق إنذار.
  • 2009م استشهاد الصحفي علاء مرتجى، يعمل في إذاعة البراق المحلية بمدينة غزة، حيث استشهد مساء الجمعة متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء قصف منزله من دبابة إسرائيلية كانت متوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، في حين أصيبت والدته بجراح خطيرة.
  • 2002م مقتل أربعة جنود إسرائيليين في عملية عسكرية لكتائب عز الدين القسام بالقرب من مستوطنة "كيرين شالوم" شرق رفح داخل المناطق المحتلة عام 1948م ومنفذا العملية هما: محمد أبو جاموس وعماد أبو رزق من مدينة رفح.
  • 2001م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يلتقي وزير السياحة الإسرائيلي "أمنون شاحاك" في غزة، لبحث سبل تطبيق تفاهمات "شرم الشيخ" التي عرضها الأمريكي جورج تينت.
  • 2001م رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "شاؤول موفاز" يتعرض للرشق بالحجارة من قبل الفلسطينيين المنتفضين عند مفترق بلدة الرام على الطريق الواصلة بين القدس المحتلة ورام الله .
  • 1973م اغتيال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في باريس محمود الهمشري من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "موساد".
  • 1952م وقوع مذبحة بيت لحم في الضفة الغربية وسقوط 10 مدنيين على يد مجموعة يهودية متطرفة.
  • 1932م تنصيب الحاج أمين الحسيني رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين، من الجدير بالذكر أن هذه المجلس حمل لواء المقاومة السياسية للاحتلال البريطاني لأكثر من  سنة قبل تشكيل الهيئة العربية العليا.
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