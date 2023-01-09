النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2432) الاثنين9 يناير 2023
أخبار فلسطينية
- الاحتلال يُخطر بهدم 5 منازل وردم 3 آبار جنوب الخليل
- الاحتلال يصدر 2409 قرارات بالاعتقال الإداري بحق
- البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين في غزة
- المواجهة الأولى بين السلطة الفلسطينية وحكومة اليمين الإسرائيلية تتسع.. والأخيرة لأبو مازن: “فكر ملياً”
- اقتحام الأقصى 262 مرّة ومنع رفع الأذان 613 مرة بالإبراهيميّ خلال 2022
- الاحتلال يسحب بطاقة "VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني
- الاحتلال يصادر 139 مليون شيكل من السلطة الفلسطينية
- تحقيق داخلي بالشرطة حول الاحتفالات بتحرر الأسير كريم يونس
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أخبار إسرائيلي
- “بن غفير” يوجه بمنع رفع أي علم فلسطيني في المجال…
- إسرائيل.. الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو الجديدة
- صحيفة عبرية: فرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية هو ذروة الوقاحة الإسرائيلية
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اخبار دولية
- التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء حول الأوضاع بالأقصى
- الادارة الأمريكية قلقة من الحكومة الجديدة .. أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل
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اخبار عربية
- جنوح سفينة في قناة السويس... ولا تأثير على الملاحة
- الخارجية": نتابع قضية غرق مركبين على السواحل التونسية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين اثنين ويعتقل 11 آخرين في الضفة الغربية
- “التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء حول الأوضاع بالأقصى
- هجمات المستوطنين تتزايد في الضفة: حراثة 100 دونم في أريحا وسرقات وتجريف في نابلس
- حزبان فلسطينيان: حكومة نتنياهو تسعى لحسم “تهويد القدس”
- المواجهة الأولى بين السلطة الفلسطينية وحكومة اليمين الإسرائيلية تتسع.. والأخيرة لأبو مازن: “فكر ملياً”
- الاحتلال الإسرائيلي يدخل علاقة جديدة مع السلطة الفلسطينية.. أبرز المكونات وطبيعة الموقف الفلسطيني
- وقف عمل معهد الطب العدلي وحرمان العرب من دفن موتاهم أيام السبت.. واستمرار تراشق الأحزاب العربية
- السلطات الإسرائيلية تهدم مقهى فلسطينياً في أراضي الـ1948
- البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين في غزة
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الشرق الأوسط
- جنوح سفينة في قناة السويس... ولا تأثير على الملاحة
- نتنياهو يخشى زيادة العقوبات على «السلطة» الفلسطينية
- إسرائيل لإعادة بناء 4 مستوطنات انسحبت منها عام
الاخبار اللبنانية
- عقاب إسرائيلي «مضبوط» للسلطة | رام الله لا تغضب: «التنسيق» باقٍ باقٍ باقٍ
- بن غفير يفوّر السجون: الأسرى يستعدّون لمعركة كبرى
الغد الأردنية
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- غياب خطة فلسطينية موحدة لمواجهة انتهاكات الاحتلال
- إسرائيل.. الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو الجديدة
- الاحتلال يُخطر بهدم 5 منازل وردم 3 آبار جنوب الخليل
- “بن غفير” يوجه بمنع رفع أي علم فلسطيني في المجال…
- الاحتلال يصدر 2409 قرارات بالاعتقال الإداري بحق…
- إسرائيل.. الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو الجديدة
- الاحتلال يصادر 50 مليون دولار من السلطة
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”الشروق المصرية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- تقرير قرى النقب "غير المعترف بها".. مخططات التهجير متواصلة
- تقرير العباسي: مداهمة اجتماع أولياء أمور الطلبة في القدس لتهويد التعليم
- خاص أبو رمضان: "هبَّة النقب" حطَّمت رهانات الاحتلال بأسرلة فلسطينيي الداخل
- نشطاء: الاحتلال يسعى لزيادة اقتحامات الأقصى ويُسابق الزمن لتهويده
- شقيق المناضل خازم: "أبو رعد" في وضع صحي حرج وننتظر تحويله للأردن
- والد مصعب اشتية: لا يوجد متابعة لحالته الصحية في سجون السلطة
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صحيفة الأيام
- بن غفير يمنع رفع العلم الفلسطيني بـ"الأماكن العامة"
- »سموتريتش يوقّع أمر مصادرة 139 مليون شيكل من المقاصة الفلسطينية
- »الاحتلال يقتحم عدة قرى في محافظة جنين وإخطارات بهدم منازل وآبار في مسافر...
- »إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة مطالبة باسترداد جثامين الشهداء في بيت...
- »الطائرات المُسيرة في سماء غزة.. آلة للقتل والحرب النفسية
- »الاحتلال ينفذ تنقلات انتقامية للأسرى وإلغاء زيارات أعضاء الكنيست لهم
- »النقابات المهنية تشكل إطاراً تنسيقياً وتدعو الحكومة لتنفيذ الاتفاقات...
- »مستشفى "هداسا" يتراجع عن ادعاءاته لفصل الطبيب أحمد محاجنة
صحيفة القدس
- اشتية لـ "هآرتس": العقوبات التي تفرضها إسرائيل ستؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية
- بلينكن يزور تل أبيب نهاية الشهر وسط قلق من حكومة نتنياهو
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الخارجية والمغتربين: نتابع حادثة غرق مركبين قبالة سواحل تونس
- إصابة شاب.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
- القوى بغزة تطالب بوقف الاعتقالات السياسية بالضفة
» الحياة الجديدة
- بيروت: أضرحة شهداء فلسطين حكايات مجد خطت بدماء زكية
- "الخارجية": نتابع قضية غرق مركبين على السواحل التونسية
- الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة
- مصرع شاب في يافا بجريمة إطلاق نار
- إصابة شابين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال شمال طوباس
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وكالة الرأي
- "الإعلام الحكومي" يصدر تقرير الحريات الإعلامية 2022
- الاحتلال يحظر رفع العلم الفلسطيني بالداخل المحتل
- اندلاع اشتباكات ومواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالضفة
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- محدث الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة والقدس
- إصابة شابين برصاص الاحتلال شمال طوباس
- أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم
- إصابات بمواجهات مع الاحتلال في رمانة غرب جنين
وكالة صفا
- مشروع قانون إسرائيلي لسحب "الجنسية" من أسرى الداخل
- أدوا طقوسًا تلمودية..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- بالفيديو الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس
- 18 عامًا على آخر انتخابات لرئاسة السلطة
- الشرطة الإسرائيلية تبدأ بتطبيق قرار حظر رفع العلم الفلسطيني
- الكشف عن اعتقال خلية للقسام أصابت مستوطنين بعمليات جنوبي نابلس
فلسطين اليوم
- اشتباكات ومواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
- يـــــد "بن غفير" الدموية صوب الأسرى بدأت بالعبث والسجون تستنفر
- إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات بطوباس
- تسمم عائلة الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم و العائلة تتهم الاحتلال
سما نيوز
- الادارة الأمريكية قلقة من الحكومة الجديدة .. أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل
- اشتية لـ "هآرتس": العقوبات التي تفرضها إسرائيل ستؤدي إلى انهيار السلطة لفلسطينية
- الادارة الأمريكية قلقة من الحكومة الجديدة .. أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل
- صحيفة عبرية: فرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية هو ذروة الوقاحة الإسرائيلية
- فيديو: مواجهات واعتقالات في العيساوية
- بن غفير يأمر بمنع رفع العلم الفلسطيني في "الأماكن العامة
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عرب 48
- مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات بنابلس وجنين
- اقتحام الأقصى 262 مرّة ومنع رفع الأذان 613 مرة بالإبراهيميّ خلال 2022
- الاحتلال يسحب بطاقة "VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني
- كيف يسعى ليفين للتحكم بتعيين قضاة المحكمة العليا؟
- بن غفير يوعز بمنع رفع العلم الفلسطيني
- الاحتلال يصادر 139 مليون شيكل من السلطة الفلسطينية
- تحقيق داخلي بالشرطة حول الاحتفالات بتحرر الأسير كريم يونس
- سلاح الجو الإسرائيلي بصدد شراء طائرات مقاتلة جديدة
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
- تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وإخطارات واعتداءات ...
حدث في مثل هذا اليوم
9 كانون ثاني (يناير)
- 2009م استهدفت طائرات الاحتلال "برج الجوهرة" في مدينة غزة والذي يضم عددا من المكاتب الصحفية للفضائيات العربية والأجنبية، مما أدى إلى إصابة أحد الصحفيين وبث حالة من الذعر والخوف بين صفوف الصحفيين الذين استهدفوا دون سابق إنذار.
- 2009م استشهاد الصحفي علاء مرتجى، يعمل في إذاعة البراق المحلية بمدينة غزة، حيث استشهد مساء الجمعة متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء قصف منزله من دبابة إسرائيلية كانت متوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، في حين أصيبت والدته بجراح خطيرة.
- 2002م مقتل أربعة جنود إسرائيليين في عملية عسكرية لكتائب عز الدين القسام بالقرب من مستوطنة "كيرين شالوم" شرق رفح داخل المناطق المحتلة عام 1948م ومنفذا العملية هما: محمد أبو جاموس وعماد أبو رزق من مدينة رفح.
- 2001م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يلتقي وزير السياحة الإسرائيلي "أمنون شاحاك" في غزة، لبحث سبل تطبيق تفاهمات "شرم الشيخ" التي عرضها الأمريكي جورج تينت.
- 2001م رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "شاؤول موفاز" يتعرض للرشق بالحجارة من قبل الفلسطينيين المنتفضين عند مفترق بلدة الرام على الطريق الواصلة بين القدس المحتلة ورام الله .
- 1973م اغتيال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في باريس محمود الهمشري من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "موساد".
- 1952م وقوع مذبحة بيت لحم في الضفة الغربية وسقوط 10 مدنيين على يد مجموعة يهودية متطرفة.
- 1932م تنصيب الحاج أمين الحسيني رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين، من الجدير بالذكر أن هذه المجلس حمل لواء المقاومة السياسية للاحتلال البريطاني لأكثر من سنة قبل تشكيل الهيئة العربية العليا.
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