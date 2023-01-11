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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيف تخطط مايكروسوفت للاستثمار في ChatGPT

11 كانون ثاني / يناير 2023 08:30

كيف تخطط مايكروسوفت للاستثمار في ChatGPT
كيف تخطط مايكروسوفت للاستثمار في ChatGPT

مضى أقل من شهرين منذ أن أصبح ChatGPT متاحًا للمستخدمين، ومنذ ذلك الحين، أصبح روبوت الدردشة المزود بالذكاء الاصطناعي بمثابة اكتشاف كبير، حيث كشف تقرير حديث أن مايكروسوفت قد استثمرت ما يقرب من 1 مليار دولار في عام 2019 في ChatGPT.
 
والآن ، يبدو أن مايكروسوفت تتطلع إلى الاستثمار أكثر في روبوت الدردشة المزود بالذكاء الاصطناعي، ووفقًا لتقرير صادر عن سيمافور ، تتطلع مايكروسوفت إلى جانب شركات المشاريع الأخرى لاستثمار 10 مليارات دولار في OpenAI - الشركة التي تقف وراء ChatGPT. 
 
وفقًا للتقرير ، سيرفع الاستثمار تقييم شركة OpenAI إلى 29 مليار دولار، ويقول التقرير أيضًا إنه تم إرسال وثائق الصفقة إلى المستثمرين المحتملين ويمكن الإعلان عنها قريبًا، ويذكر التقرير أيضًا أن مايكروسوفت تتطلع إلى الحصول على 75٪ من أرباح OpenAI حتى يتم استرداد استثمار الشركة. 
 
كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت الأموال التي تنفقها شركة OpenAI على أعمال الحوسبة السحابية لشركة مايكروسوفت ستكون جزءًا منها أم لا، وبمجرد حصول مايكروسوفت على استثماراتها ، فإنها تريد حصة 49٪ في الشركة بينما يأخذ المستثمرون الآخرون نسبة 49٪ الأخرى. أوبن إيه آي ، وهي شركة غير ربحية ، ستنتهي بحصة 2٪. لم تعلق مايكروسوفت ولا OpenAI علنًا على ما إذا كانت هناك أي صفقة قيد التنفيذ أم لا.
 
 مايكروسوفت تتطلع إلى جلب ChatGPT إلى تطبيقاتها
في الأسابيع القليلة الماضية ، أشارت عدة تقارير إلى أن مايكروسوفت تتطلع إلى ChatGPT في تطبيقاتها وخدماتها، وكشف تقرير صادر عن The Information أن مايكروسوفت تعمل على جلب ChatGPT إلى Word و Outlook و Powerpoint. 
وبالنسبة لبرنامج Outlook ، يذكر التقرير أن مايكروسوفت تريد استخدام تقنية ChatGPT لتحسين نتائج البحث، ويقول التقرير أيضًا أن مايكروسوفت كانت تستكشف أيضًا فكرة استخدام نموذج AI من ChatGPT لاقتراح ردود على بعض رسائل البريد الإلكتروني.
 
كانت هناك أيضًا تقارير تشير إلى أن مايكروسوفت قد تدمج إمكانات ChatGPT في Bing - محرك البحث الخاص بها، وحتى الآن ، ليس من الواضح ما إذا كانت مايكروسوفت تقوم فقط بتجربة ChatGPT أم أنها تستطيع بالفعل طرحها في منتجاتها وخدماتها. إذا تم الاستثمار بقيمة 10 مليارات دولار ، فيمكننا رؤية المزيد من ChatGPT عبر تطبيقات وخدمات مايكروسوفت.

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