ميزة إعادة التوجيه مع التوضيح متاحة على واتس آب الآن

كشف تقرير حديث أن منصة واتس آب تعمل على ميزة "forward media with caption" التي ستعلم المستخدمين خلال إعادة توجيه الفيديوهات والصور مع تعليق.

وتعد ميزة "forward media with caption" في واتس آب متاحة الآن لمستخدمي أندرويد، وستسمح أحدث ميزة للمستخدمين بإعادة توجيه الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والمستندات مع تسمية توضيحية، كما يوجد خيار لإزالة التسمية التوضيحية أيضًا.



ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، "يريد واتس آب التأكد من أنك على دراية بهذه الميزة الجديدة من خلال منحك القدرة على إزالة التسمية التوضيحية من الوسائط قبل إعادة توجيهها، وهذه خطوة مهم جدًا لأنه يتيح للمستخدمين الحفاظ على السيطرة على الرسائل التي يرسلونها ".



وكانت ميزة "forward media with caption" في واتس آب متاحة في وقت سابق لمستخدمي iOS، و تتيح هذه الميزة للمستخدمين إعادة توجيه الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والمستندات مع تسمية توضيحية، كما يوجد خيار لإزالة التسمية التوضيحية أيضًا.



ما هي ميزة "forward media with caption"

ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بإضافة تسمية توضيحية إلى ملفات الوسائط أثناء مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة، وستساعد هذه الميزة المستخدمين على البحث بسرعة في الملفات القديمة عن طريق كتابة الكلمات الرئيسية من التسمية التوضيحية.



وعندما يقوم المستخدمون بإعادة توجيه صورة مع تسمية توضيحية ، سيظهر عرض جديد في الجزء السفلي من الشاشة ، مما يتيح لهم معرفة ما إذا كانت الميزة ممكّنة في حساباتهم أم لا، و علاوة على ذلك ، يتوفر زر رفض لحذف التسمية التوضيحية من الصورة قبل إعادة توجيه الرسالة إذا قرر المستخدم أنه لا يريد إعادة توجيهها.