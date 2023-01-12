نهائي أول بين ريال مدريد وبرشلونة في السعودية على مرأى من رونالدو؟

يأمل عشّاق كرة القدم في أن يضرب ريال مدريد، حامل اللقب، وبرشلونة موعدًا في نهائي الكأس السوبر الاسبانية للمرة الاولى منذ أن باتت بنظام بطولة مصغرة، عندما تنطلق المنافسات في الرياض الاربعاء، وذلك في مباراة قد تكون على مرأى من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل أخيرًا إلى النصر السعودي.

ستكون المرة الثالثة التي تقام الكأس السوبر في المملكة كجزء من اتفاقية تستمر حتى العام 2029، يتقاضى على إثرها الاتحاد الاسباني 30 مليون يورو (30.1 مليون دولار) في الموسم.

ويلتقي ريال مدريد، بطل الدوري، مع فالنسيا وصيف الكأس في نصف النهائي الاول الاربعاء، فيما يواجه ريال بيتيس، بطل الكأس، برشلونة وصيف الدوري الخميس، على أن يقام النهائي الاحد.

ويستضيف ملعب الملك فهد، الواقع على بُعد قرابة 30 كيلومترًا من مرسول بارك الخاص بالنصر، جميع مباريات المسابقة.

ومنذ أن تغير نظام البطولة الى التجمع بدلا من مباراة واحدة، لم يحقق برشلونة اللقب ووصل الى النهائي مرة واحدة، مقابل لقبين لغريمه ريال مدريد.

ويدخل النادي الكاتالوني المنافسات بعد أن فض شراكته في الدوري مع غريمه، إثر فوزه المثير والمشحون في العاصمة على أتلتيكو مدريد 1-0 الاحد ضمن المرحلة 16، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ريال الذي سقط السبت أمام مضيفه فياريال 2-1.

وسيعود المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لقيادة هجوم برشلونة بعد أن غاب عن المباراة الاخيرة لتنفيذه عقوبة الايقاف الاولى من أصل ثلاث مباريات في الدوري، بعد ان ثبتت المحكمة الادارية الرياضية عقوبته بالايقاف بعد طرده ببطاقة حمراء ضد أوساسونا في تشرين الثاني/نوفمبر قبل استراحة كأس العالم 2022 في قطر.

كما يعود الظهير جوردي ألبا الذي غاب ضد أتلتيكو إثر طرده ضد إسبانيول.

وتوج برشلونة باللقب 13 مرة، آخرها في 2018، في رقم قياسي قد يتشاركه مع ريال مدريد في حال نجح الاخير في الاحتفاظ بالكأس.

ويسعى فريق العاصمة لاستعادة عافيته بعد السقوط القاسي أمام فياريال، في مسعاه للقب ثان هذا الموسم بعد أن توج في مستهله بالكأس السوبر الاوروبية على حساب أينتراخت فرانكفورت الالماني.

وسيفتقد فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي لخدمات لاعب الوسط أوريليان تشواميني والمدافع دافيد ألابا بعد أن تعرض الفرنسي لإصابة في العضلة النعلية للساق اليسرى وذاتها في الساق اليمنى للنمسوي، علمًا أنهما شاركا أساسيين ضد فياريال.

لم يُحدّد بطل إسبانيا فترة غيابهما لكن صحيفة "أس" المدريدية أشارت الى ثلاثة أو أربعة أسابيع.

ويعوّل ريال مدريد بطبيعة الحال على هدافه الفرنسي كريم بنزيمة لقيادته الى لقبه الثالث في المملكة.

وعن مواجهة مواطنه جينارو غاتوزو مدرب فالنسيا قال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي الثلاثاء "أنا وغاتوزو مررنا بلحظات لطيفة للغاية خلال فترتنا في ميلان، فزنا بدوري أبطال أوروبا مرتين. بعد ذلك، لم تكن العلاقة جيدة دائمًا وواجهنا مشاكل لا أريد التحدث عنها".

وأضاف "لقد دربت غاتوزو ولكن هناك أيضًا العديد من المدربين الذين دربتهم مثل (الهولندي كلارنس) سيدورف و(أندريا) بيرلو،

(أليساندرو) نيستا لقد أتوا من نفس الفريق، ربما قد تعلموا شيئًا وأن التجربة قد خدمتهم. بعد ذلك، سيقدم كل واحد تجربته الخاصة إلى فريقه".

من جهته، شدد حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام فالنسيا، قائلاً "إنها مباراة صعبة ضد منافس قوي. المهم هو الفوز والحلم بتحقيق لقب جديد بقميص ريال مدريد خاصة بعد الخسارة أمام فياريال في المباراة الأخيرة".

وفي حال نجح ريال في تخطي فالنسيا، صاحب المركز الحادي عشر في الدوري، وبرشلونة في تجاوز عقبة ريال بيتيس الذي يقدم موسمًا مميزًا ويحتل المركز الرابع، سيلتقي الفريقان الاحد في المباراة القمة.



وسيرتقب ما إذا سيحضر رونالدو المنتقل الى النصر السعودي بصفقة خيالية، مباراة او مباراتي فريقه السابق ريال مدريد الذي صنع معه التاريخ بين 2009 و2018 وتوج معه بدوري أبطال أوروبا 4 مرات وجائزة الكرة الذهبية أربع مرات.

أقيمت النسخة الاولى من البطولة المصغرة التي باتت تتألف من أربعة فرق بدلا من مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس (او وصيف الدوري في حال كان بطل الكأس ذاته)، في جدة مطلع 2020 وتوج بها ريال مدريد إثر فوزه على جاره أتلتيكو بركلات الترجيح.

لكنها انتقلت الى إشبيليه في العام التالي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وكان اللقب من نصيب أتلتيك بلباو الذي تغلب على برشلونة 3-2 في التمديد.

عادت أوائل 2022 إلى السعودية وتحديدًا الى الرياض وتوج ريال مدريد بطلا مرة أخرى بفوزه 2-صفر على بلباو في النهائي على ملعب الملك فهد.