النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2435) الخميس 12 يناير 2023
أخبار فلسطينية
- خلال حملة اعتقالات.. استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس
- الاحتلال يعتقل مجموعة من المواطنين بالضفة الغربية
- بينهم صحفيين.. إصابات واعتقالات خلال عملية للاحتلال في نابلس
- استئناف التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وتوسيعها لمدن أخرى
- إدانة مشروع قانون إسرائيلي لسحب الجنسية من أسرى القدس والداخل
أخبار إسرائيلي
- حكومة نتنياهو السادسة: ائتلاف «عجائبي» غير مسبوق
- خطة إسرائيلية لتهجير سكان 8 قرى جنوب الخليل
- الكنيست يصادق على مشروع «سحب المواطنة» من أسرى فلسطينيين
بن غفير يتوعد باقتحام المسجد الأقصى مرة أخرى
- الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين
- هآرتس: سموتريتش وبن غفير يسعيان لإلغاء وجود السلطة الفلسطينية
اخبار دولية
- الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية
- الجمعية البرلمانية الآسيوية تؤكد دعمها إقامة دولة فلسطينية
- السفير التركي لدى “إسرائيل” يقدم أوراق اعتماده
- إندبندنت: هل تريد حكومة المتطرفين في إسرائيل الإطاحة بالسلطة
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- البرازيل تقيل سفيرها لدى "إسرائيل"
- هآرتس: سموتريتش وبن غفير يسعيان لإلغاء وجود السلطة الفلسطينية
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اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
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- في أقل من 24 ساعة.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية- (صور وفيديو)
- إسرائيل تفتح تحقيقا مع أعضاء جماعة ناطوري كارتا اليهودية إثر زيارة مخيم جنين- (صور وفيديو)
- مسؤول فلسطيني: 13 ألف مقدسي مهددون بالتهجير القسري
- إدانة حقوقية لقمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لوقفة طالبت بإطلاق سراح معتقلين سياسيين ومطاردين للاحتلال
- الاحتلال يهدم منزلين ويكشف خطة سرية لتهجير قرى “مسافر يطا” ومخططات لتسليم 13 ألف دونم و70 مبنى للمستوطنين
- بن غفير يتوعد باقتحام المسجد الأقصى مرة أخرى
- يعتقد أنهم من الجيش الأردني.. العثور على رفات 11 شخصا في القدس- (فيديو)
- فتح تبدأ حوارات مع الجبهة الشعبية تمهيدا للحوار الوطني.. الهدف العودة أولا لبيت المنظمة والتحضير للمرحلة القادمة
- إندبندنت: هل تريد حكومة المتطرفين في إسرائيل الإطاحة بالسلطة
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الشرق الأوسط
- مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس
- بعد أسبوعين في السلطة... نتنياهو
- انقسام حاد يهيمن على إسرائيل... وهيرتسوغ يحث على «ضبط النفس»
- خطة إسرائيلية لتهجير سكان 8 قرى جنوب الخليل
- الكنيست يصادق على مشروع «سحب المواطنة» من أسرى فلسطينيين
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الاخبار اللبنانية
- أسرى فلسطين: حرب إلغاء الوجود
- عمليات تنقيل مكثّفة... واستعدادات لحملة طرْد: الفاشية تعلن حربها على الأسرى
- جلجلة «أبو رعد»: السلطة تتمسّح بـ«شيخ المقاومين»
- حكومة نتنياهو السادسة: ائتلاف «عجائبي» غير مسبوق
- مناورات مدفعية إسرائيلية غداً في تلال كفرشوبا المحتلة
الغد الأردنية
- السفير التركي لدى “إسرائيل” يقدم أوراق اعتماده
- في أقل من 24 ساعة.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال…
- القصف الإسرائيلي المستمر لسورية.. استهداف لنظام دفاع جوي إيراني
الاهرام المصرية
”الشروق المصرية
- استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس
- فلسطين تدين مشروع قانون إسرائيلي لسحب الجنسية أو الإقامة من أسرى فلسطينيين
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اعتقاله في الضفة الغربية المحتلة
- الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية
- الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب المصاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
الشرق القطرية
- جدار إسرائيلي جديد لحماية مستوطنات غلاف غزة
- استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة
- الجمعية البرلمانية الآسيوية تؤكد دعمها إقامة دولة فلسطينية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- محدث مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس
- بالفيديو والصور عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى"
- شهيد برصاص الاحتلال في قلنديا بالقدس المحتلة
- تقرير أمن السلطة يقمع لليوم الثاني مسيرة في نابلس رافضة للاعتقال السياسي
- بالفيديو إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا
- مقاومو القسام يظهرون في حفل تأبين شهداء جنين.. بماذا صرَّحوا؟
- "أبو عرفة" يدعو لتوثيق مشاهد الرباط والصمود في القدس
صحيفة الأيام
- استشهاد شاب برصاص مستوطن جنوب الخليل وشهيد خلال التصدي لعملية اقتحام...
- »إصابات خلال اقتحام في الزبابدة ومخيم العروب
- »الجيش الأردني يرسل فريقاً للتأكد من رفات 15 جندياً عثر عليهم في بيت حنينا
- »الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين
- »جيش الاحتلال خطط لتهجير قرى في مسافر يطا دون مصادقة الحكومة
- »نقابة المحامين تقرر تنفيذ فعاليات تصعيدية
- »نقابة العاملين في جامعة بيرزيت تقرر خطوات احتجاجية
- »كنفاني يدشّن عروض مهرجان المسرح العربي بالدار البيضاء
صحيفة القدس
- خلال حملة اعتقالات.. استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس
- الاحتلال يعتقل مجموعة من المواطنين بالضفة الغربية
- بينهم صحفيين.. إصابات واعتقالات خلال عملية للاحتلال في نابلس
- استئناف التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وتوسيعها لمدن أخرى
- البرازيل تقيل سفيرها لدى إسرائيل
- » الحياة الجديدة
- الثالث خلال 24 ساعة: استشهاد المواطن سمير أصلان برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا
- الإضراب الشامل يعم الظاهرية حدادا على روح الشهيد السمامرة
- الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من مخيم قلنديا
- الاحتلال يداهم عددا من منازل المواطنين في يعبد
- الاحتلال يهدم "بركسا" في دوما جنوب نابلس
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وكالة الرأي
- اشتباكات مع مقاوِمين.. 7 إصابات برصاص الاحتلال في نابلس
- الثالث خلال 24 ساعة.. شهيد برصاص الاحتلال بمخيم قلنديا
- الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا بالضفة والقدس
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- إصابة جندي إسرائيلي خلال تدريبات عسكرية
- المرور: 7 إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
- الاحتلال يهدم بركساً في بلدة دوما جنوب نابلس
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وكالة صفا
- ازداد بعد فوز اليمين بالانتخابات..إقبال إسرائيلي كبير على الجنسيات الأوروبية والهجرة
- بالفيديو قوات خاصة تقتحم البلدة القديمة بنابلس واندلاع اشتباكات مسلحة
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- قوات الاحتلال تعتقل 18 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة
- شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا
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فلسطين اليوم
- بالفيديو إصابات خلال محاصرة الاحتلال لعدة منازل في حارة الياسمينة بنابلس وسط اشتباكات مسلحة
- القيادي المدلل لـ"مراسلنا": الاحتلال يُعربد بسن قوانين تستهدف القدس والأسرى والعلم قد تشعل المنطقة
- الثالث خلال 24 ساعة..محدث بالفيديو والصور استشهاد مواطن بعد إطلاق النار عليه وهو يدافع عن نجله خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا
- الجهاد الإسلامي ينعى الشهيد سند سمامرة منفذ عملية الطعن في الظاهرية
- بالصور إصابة مستوطن بجراح خطيرة بعملية طعن في الخليل واستشهاد المنفذ
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سما نيوز
- خلال محاولته الدفاع عن نجله..استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس
- البرازيل تقيل سفيرها لدى "إسرائيل"
- هآرتس: سموتريتش وبن غفير يسعيان لإلغاء وجود السلطة الفلسطينية
- عضو كنيست تطالب بـ"زلزلة" الشوارع تحت أقدام نتنياهو
- الجيش الأردني يرسل فريقا لتحديد هوية رفات 15 جنديا في القدس
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عرب 48
- الاحتلال يبلغ عائلة الأسير يونس هيلان بإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه
- استشهاد شاب برصاص مستوطن قرب الخليل بزعم تنفيذ عملية طعن
- إدانة مشروع قانون إسرائيلي لسحب الجنسية من أسرى القدس والداخل
- البرازيل تقيل سفيرها لدى إسرائيل
- هرتسوغ يدعو إردوغان لزيارة إسرائيل
- رسميا: أذربيجان تُعيّن مختار محمدوف سفيرا لها في إسرائيل
- تقرير: بن غفير تجاوز صلاحياته بإصداره تعليمات للشرطة ضد المتظاهرين
- الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين
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وكالة وفا
- (محدث) سبع إصابات بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس
- الاحتلال يهدم "بركسا" في دوما جنوب ابلس
- (محدث) الثالث خلال 24 ساعة: استشهاد المواطن سمير أصلان برصاص ...
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حدث في مثل هذا اليوم
12 كانون ثاني (يناير)
- 2009 م استشهاد الصحفي محمد حرز الله الذي يعمل منتجا للأخبار في قناة القدس الفضائية.
- 2009م استشهاد الصحفي بلال ديبة الذي يعمل مصورا تلفزيونيا في قناة القدس الفضائية.
- 2006م استشهاد المجاهدين معتز أبو خليل وعلي أبو خزنة من سرايا القدس خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين.
- 2005م استشهاد مجاهدين من كتائب القسام في قراوة بني زيد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. والشهيدان هما: عبد الله الديك من كفر الديك قضاء سلفيت، ووافي الشعيبي من دير غسانة.
- 2003م مقتل مستوطنين اثنين وجرح 3 آخرين في اقتحام مستوطنة قرب مدينة العفولة المحتلة نفذه مجاهدان من بلدة قباطية غرب جنين، وسرايا القدس تتبنى العملية.
- 2000م النيابة العامة الإسرائيلية توجه لائحة اتهام ضد إسرائيلي عمره 39 عاماً من مستوطني القدس الغربية، كان هدد بقتل رئيس الحكومة إيهود باراك حالما يجده أو يلتقي به.
- 2000م رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك يتنبأ بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع سورية خلال شهرين.
- 1968م سلطات الاحتلال تقيم أول مستوطنة لليهود في مرتفعات الجولان السورية.
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