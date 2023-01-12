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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2435) الخميس 12 يناير 2023

12 كانون ثاني / يناير 2023 10:20

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2435) الخميس 12 يناير 2023

 

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12 كانون ثاني (يناير)

  • 2009 م استشهاد الصحفي محمد حرز الله الذي يعمل منتجا للأخبار في قناة القدس الفضائية.
  • 2009م استشهاد الصحفي بلال ديبة الذي يعمل مصورا تلفزيونيا في قناة القدس الفضائية.
  • 2006م استشهاد المجاهدين معتز أبو خليل وعلي أبو خزنة من سرايا القدس خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين.
  • 2005م استشهاد مجاهدين من كتائب القسام في قراوة بني زيد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. والشهيدان هما: عبد الله الديك من كفر الديك قضاء سلفيت، ووافي الشعيبي من دير غسانة.
  • 2003م مقتل مستوطنين اثنين وجرح 3 آخرين في اقتحام مستوطنة قرب مدينة العفولة المحتلة نفذه مجاهدان من بلدة قباطية غرب جنين، وسرايا القدس تتبنى العملية.
  • 2000م النيابة العامة الإسرائيلية توجه لائحة اتهام ضد إسرائيلي عمره 39 عاماً من مستوطني القدس الغربية، كان هدد بقتل رئيس الحكومة إيهود باراك حالما يجده أو يلتقي به.
  • 2000م رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك يتنبأ بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع سورية خلال شهرين.
  • 1968م سلطات الاحتلال تقيم أول مستوطنة لليهود في مرتفعات الجولان السورية.
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