مايكروسوفت تصدر نظام تشغيل إكس بوكس للتحكم فى توفير الطاقة

أصدرت Microsoft اختبار Insider يمنح مالكى Xbox Series X وSeries S وOne خيار نوم أو "ساعات نشطة، وباختيار ذلك ستغلق وحدة التحكم الخاصة بك فى الأوقات التي لا يحتمل أن تستخدمها، مما يقلل من استخدامك للطاقة، كما يمكنك جدولة الساعات يدويًا إذا كنت تعرف وقت اللعب ، ولكن يتوفر خيار تلقائي إذا كنت تريد أن تتكيف وحدة التحكم مع عاداتك.

وسيتم تمكين الميزة تلقائيًا وجدولتها على أنظمة Xbox Series X / S، وسيكون جهاز Xbox One افتراضيًا نشطًا دائمًا ، وسيتعين عليك تهيئة الساعات بنفسك، وفقا لتقرير engadget.



وتقدم الشركة أيضًا خيار "إيقاف التشغيل (توفير الطاقة)" الذي يقال إنه يستخدم ما يصل إلى 20 مرة طاقة أقل من وضع السكون مع السماح بتحديثات ليلية لجهاز Xbox وألعابه.



وإذا كنت لا تمانع في أوقات بدء التشغيل الأطول وغياب الاستيقاظ عن بُعد، فيمكنك تقليل تأثير الطاقة لديك واحتمالية تقليص فواتيرك، وسيكون التحديث تلقائيًا لمستخدمي Xbox Series X / S في برنامج Insider ، ويجب أن يكون متاحًا في وقت مبكر اليوم لطرازات One.



ويستعير Xbox أيضًا تنزيلات "مدركة للكربون" من Windows 11 ، وإذا كانت بيانات كثافة الكربون متوفرة في منطقتك، فسيقوم الجهاز بجدولة تحديثات نظام التشغيل والألعاب لتلك الأوقات التي يُرجح فيها الاعتماد على الطاقة المتجددة المحلية ، بدلاً من مجرد التقاط الملفات في الصباح الباكر وسيكون لدى المطلعون هذه الميزة على الفور إذا تم تكوين Xbox Series X / S للتحديثات التلقائية ، بينما سيكون لدى One خيارات اختبار متعددة للمساعدة فى التعليقات.



ومن غير الواضح مقدار الطاقة التي قد توفرها هذه الميزات فى العالم الحقيقى، وتقدر Microsoft أن اثنين من وحدات تحكم Xbox التى تستخدم ميزة إيقاف التشغيل الصديق للبيئة ستوفر مكافئًا كربونيًا لتلك التي تزيلها الشجرة خلال عقد من الزمان ، ولكن هذا يفترض أيضًا أن جهازك قد تم إيقاف تشغيله لمدة 20 ساعة في اليوم.



ولا تهم التنزيلات الكربونية إلا إذا كان لمصادر الطاقة المتجددة وجود كبير في منطقتك، فإننا نضيف إلى جانب شحن الطاقة النظيفة من Apple ، على الرغم من ذلك، من الواضح أن العلامات التجارية التقنية ترى الآن البرامج كوسيلة لتعزيز أهدافها البيئية.