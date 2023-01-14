البيرة يمطر شباك الإسلامي، وفوز الأمعري على أهلي الخليل

حقق نادي مؤسسة البيرة، الجمعة، فوزا عريضا على مضيفه إسلامي قلقيلية (4-1)، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري المحترفين.

ورفع البيرة رصيده إلى 16 نقطة، في المركز الثامن، بينما ظل الإسلامي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وحسم البيرة الأمور خلال الشوط الأول بثلاثة أهداف متتالية، عن طريق نور الدين خليل ووجدي نزيه وزين أبو بكر.

وفي الشوط الثاني، عاد البيرة وأضاف الهدف الرابع، بينما قلص الإسلامي النتيجة عن طريق مؤمن طومار، لينتهي اللقاء (4-1).

الأمعري وأهلي الخليل

على استاد هواري بومدين بدورا، احتفل مركز الأمعري بانتصاره الأول هذا الموسم، على حساب مضيفه أهلي الخليل (1-0).

بهذا الفوز، رفع الأمعري رصيده إلى 7 نقاط، في المركز ال11 وقبل الأخير، بينما توقف رصيد أهلي الخليل عند 10 نقاط في المركز التاسع.

وسجل هدف الأمعري الوحيد إياد أبو غرقود، خلال الشوط الأول من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء طرد لاعب أهلي الخليل محمد زغير، قبل نهاية اللقاء ب4 دقائق.

وانتهت مباراة قمة دوري المحترفين الفلسطيني، بين جبل المكبر وشباب الظاهرية، بالتعادل السلبي.

بهذا التعادل، تصدر جبل المكبر مؤقتا برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن هلال القدس، الذي لعب مباراة أقل، بينما رفع الظاهرية رصيده إلى 27 نقطة، في المركز الرابع.

واحتكم فريقا شباب الخليل وترجي واد النيص للتعادل الإيجابي 1_1، وذلك على ملعب هواري بومدين.

ورفع الشباب رصيده للنقطة 28 في المركز الثالث، وبات الترجي في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.