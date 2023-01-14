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كيفية إرسال "ردود الفعل" على واتس آب بالخطوات

14 كانون ثاني / يناير 2023 09:02

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يعد واتس آب هو أحد أكثر منصات المراسلة الفورية استخدامًا في العالم، حيث إنها طريقة رائعة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، ولديها مجموعة متنوعة من الميزات التي تسهل التواصل مع الآخرين، ولعل واحدة من أكثر ميزات واتس آب شيوعًا هي القدرة على إرسال ردود الفعل على الرسائل، وفيما يلي كيفية إرسال ردود الفعل على واتس آب.

خطوات إرسال ردود الفعل على واتس آب

1. افتح محادثة على واتس آب

تتمثل الخطوة الأولى لإرسال ردود فعل واتس آب في فتح محادثة على واتس آب. يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر على الدردشة في قائمة الدردشة الخاصة بك أو بالبحث عن جهة الاتصال التي ترغب في الدردشة معها.

2. الضغط لفترة طويلة على الرسالة

بمجرد فتح الدردشة، ابحث عن الرسالة التي ترغب في الرد عليها. الضغط لفترة طويلة على الرسالة ، سيؤدي ذلك إلى إظهار قائمة بها عدة خيارات.

3.حدد خيار "إضافة رد فعل"

من القائمة التي تظهر، حدد خيار "إضافة رد فعل". سيتم تقديمك بعد ذلك مع قائمة ردود الفعل للاختيار من بينها.

4. اضغط على رد الفعل الذي ترغب في استخدامه

اختر رد الفعل الذي ترغب في استخدامه من خلال النقر عليه. ستتم إضافة رد الفعل إلى الرسالة وسيكون مرئيًا للجميع في الدردشة.

5. ستتم إضافة رد الفعل إلى الرسالة

ستتم إضافة رد الفعل إلى الرسالة وسيكون مرئيًا للجميع في الدردشة.
 
ويعد إرسال ردود الفعل على واتس آب عملية بسيطة وسهلة. إنها طريقة رائعة للتعبير عن مشاعرك وإضافة لمسة شخصية لمحادثاتك. بنقرات قليلة فقط ، يمكنك إضافة ردود فعل على الرسائل على واتس آب بسرعة وسهولة.
 

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