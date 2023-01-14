مشكلة "براءة اختراع" تواجه أبل بسبب ساعتها الذكية

رفعت شركة ماسيمو ، وهي شركة تكنولوجيا طبية في عام 2020، دعوى قضائية ضد شركة أبل بشأن قدرات مراقبة الأكسجين في الدم في Watch Series 6، وقد تم إدانة شركة أبل بانتهاك براءات الاختراع.

وقد وجدت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) أن شركة أبل مذنبة بانتهاك إحدى براءات اختراع مقياس التأكسج النبضي لشركة Masino ، مع الأخذ في الاعتبار حظر استيراد ساعات أبل Watch Series 6 والطرازات الأحدث.



وخلص قاضي مركز التجارة الدولية إلى أن شركة آبل لم تنتهك براءات الاختراع التسع الأخرى التي اتهم بها عملاق كوبرتينو،ومع ذلك ، استبعد القاضي أن تكون شركة أبل قد انتهكت حقًا براءة اختراع واحدة بإطلاق Watch Series 6 مع قياس التأكسج النبضي القائم على الضوء.



يصف ماسيمو نفسه بأنه "مخترع مقاييس التأكسج النبضي الحديثة" ، وتستخدم تقنيته في العديد من معدات المستشفيات، ويمكن قريبًا حظر أبل Watch 6 والموديلات الأحدث في الولايات المتحدة، وتم إحالة الأمر إلى لجنة التجارة الدولية ، والتي ستنظر الآن فيما إذا كانت ستفرض حظر استيراد على ساعات أبل ، بناءً على طلب ماسيمو.



وسيؤثر القرار على Watch Series 6 والإصدارات الأحدث ، بما في ذلك أحدث أبل Watch SE 2 و Watch Urtla ، حيث تأتي مع ميزات مراقبة الأكسجين في الدم، ومن المتوقع الانتهاء من الحكم النهائي بحلول 10 مايو.

ماسيمو يتهم شركة آبل بالصيد الجائر وسرقة الأسرار التجارية



فيما تعد أبل وماسيمو لديهما تاريخ طويل، ففي عام 2013 ، حاولت أبل تكوين شراكة مع Masimo، ومع ذلك ، يقول الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الطبية إن شركة أبل تنوي سرقة موظفيها، وفي وقت لاحق من عام 2013 ، نجحت شركة أبل في توظيف العديد من الموظفين من شركة Masimo ، بما في ذلك كبير المسؤولين الطبيين ، حيث قدمت لهم رواتب كبيرة.



وهؤلاء الأفراد لديهم إمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية والمعلومات السرية الخاصة بالشركة، وفي عام 2020 ، رفع ماسيمو دعوى قضائية ضد شركة آبل لسرقة أسرار تجارية ، مطالبًا بفرض حظر على بيع ساعات أبل في الولايات المتحدة. ثم بعد عام ، زعمت الشركة أن عملاق كوبرتينو انتهك براءات الاختراع.





