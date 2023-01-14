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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

العلماء الروس يطورون بطارية نووية صغيرة تعمل 20 سنة

14 كانون ثاني / يناير 2023 09:06

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تمكن العلماء في جامعة "MISIS" الوطنية الروسية للبحوث التكنولوجية من تطوير بطارية نووية صغيرة قادرة على العمل 20 سنة، وتبعا للعلماء في الجامعة فإن "تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد التي استعملت لصنع عناصر هذه البطارية مكنت من جعلها أصغر بثلاث مرات مقارنة بالبطاريات النووية الصغيرة الأخرى من نفس الفئة، كما زادت من قدرة أدائها بمقدار 10 مرات أيضا، وجعلت كلفة إنتاجها أقل بـ 50%".
 
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، من جهته قال سيرجي ليجوتين، أحد العلماء المشاركين في تطوير البطارية المذكورة: "التصميم الفريد لهذه البطارية سيجعلها عالية الكفاءة، وسيقلل من اعتماد الأجهزة الإلكترونية على مصادر الطاقة الأخرى بنسبة 50% تقريبا".
 
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن البطارية المذكورة ستكون متعددة الاستخدامات، وستستعمل كمصدر للطاقة في حالات الطوارئ في الأجهزة الإلكترونية التي تعمل في درجات حرارة يصعب على الإلكترونيات العادية العمل فيها، وفي الإلكترونيات المخصصة للعمل تحت الماء، أو الإلكترونيات المخصصة للعمل في المناطق الشديدة الارتفاع.
 
 
 

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