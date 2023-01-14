النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2436) السبت 14/1/2022

أخبار فلسطينية﻿

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي شمالي الضفة- (صور وفيديو)

حماس تستهجن استمرار التطبيع في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية الدامية

رياض منصور يتهم إسرائيل بـ”الإساءة” لمجلس الأمن ويطالب بعدم استثناء فلسطين من تطبيق الصكوك الدولية

أخبار إسرائيلية

نشطاء إسرائيليون يشاركون في رفع العلم الفلسطيني بالقدس- (صور وفيديو)

اليمين الإسرائيلي يبدأ الخطوات العملية لتنفيذ برنامج الاستيطان.. تصعيد خطير تمهيدا لـ”الضم الصامت”

رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته: إسرائيل لديها خطط لشن هجوم على إيران

»نتنياهو يدافع عن خطة تُكبّل منظومة القضاء ولابيد يهاجمه مجدّداً

اخبار دولية

رئيس البرازيل الجديد يُقيل سفير بلاده في إسرائيل.. ما السبب؟

تظاهرة في جامعة ميتشيغان لدعم فلسطين

أخبار عربية

نصرالله يبحث مع عبد اللهيان آخر التطورات السياسية في لبنان وفلسطين ‏والمنطقة

الجيش اللبناني: إطلاق النار باتجاه طائرة درون إسرائيلية حلقت فوق دورية عسكرية

دعم عربي لرفع تمثيل تشيلي لدى فلسطين إلى سفارة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إصابة العشرات في مسيرات مواجهة الاستيطان الأسبوعية وتجديد منع محافظ القدس من السفر ومن دخول الضفة

الديمقراطية” تندد بإقفال 24 مركزا لـ”الأونروا” وتؤكد: الخطوة تجعل المنظمة الأممية اسماً بلا مضمون

المطران عطا الله حنا: حلّ الدولتين أصبح شعاراً فارغاً وأكذوبة كبرى

الشرق الأوسط

اشتية: إسرائيل تشن حرباً شاملة

الاهرام المصرية

فلسطين: صفارات الإنذار تدوي شمال القدس

الشروق المصرية

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين بالضفة الغربية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

مقاومة الجدار والاستيطان": الاحتلال سلم 5820 اخطارًا منذ 2015 لهدم وإزالة مبانٍ ومنشأت

أسرى حركة "فتح" يدعون الجماهير للاستعداد لإسنادهم في المواجهة القادمة

رئيس الوزراء والفصائل ينعون شهداء جنين وينددون بسياسة الاحتلال

إصابة خطيرة لمواطن بانفجار جسم مشبوه في الخليل

الحياة الجديدة

"هيئة مقاومة الجدار": 5820 إخطارا بهدم وإزالة مبانٍ ومنشآت منذ العام 2015

32 عاما على اغتيال القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون عربدتهم بحق أبناء شعبنا

"شؤون اللاجئين بالمنظمة" تسدد رسوم نحو 1300 من طلاب اللاجئين الفلسطينيين في المدارس اللبنانية

مستوطنون يعتدون على شبان وأجانب في مسار سياحي شمال أريحا

جريدة الأيام

إصابات خلال قمع مسيرات الجمعة والتصدي لعمليات اقتحام واعتداءات استيطانية

»مواطنون ونشطاء إسرائيليون يتحدّون بن غفير برفع العلم الفلسطيني في حيّ...

»مستوطنون يعتدون على شبان وأجانب في أريحا

»تشييع حاشد لشهيدَي قباطية

»أولويات مباحثات عمرو: فتح الجسر 24 ساعة يومياً.. ولا ذكر لأفق سياسي

»أكثر من 70 ألفاً أدّوا صلاة الجمعة بالأقصى

»انضمام مسؤولة سابقة بـ"فيسبوك" إلى الحكومة الإسرائيلية

وكالة صفا

فلسطين اليوم

سما نيوز

صفارات الانذار تدوي شمال القدس

باراك يدعو للتظاهر والقتال في كل مكان لإسقاط حكومة نتنياهو

الاونروا : غزة بالكاد تصلح للعيش ومئات الالاف يعانون من اضطرابات نفسية

عرب 48

الضفة: إصابات بالرصاص وحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال

القدس: خطّ شعارات معادية للعرب والمسيحيين على جدار البطريركيّة الأرمنيّة

إصابتان برصاص الاحتلال الحيّ قرب البيرة وفي مخيّم الجلزون

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 14 شباط (فبراير)

ý 2001م مقتل 8 إسرائيليين يبنهم 7 جنود وجرح 23 إثر قيام المجاهد "خليل أبو علبة" من غزة بصدم حشد من الإسرائيليين بشاحنته في أحد مواقف الحافلات في منطقة حولون داخل فلسطين المحتلة عام 1948 وقد بترت ساقه أثناء الهجوم وتم أسره من قبل قوات الاحتلال.

ý 1992م اقتحام موقع عسكري بالروحة حيث قام المجاهدون إبراهيم إغبارية ومحمد إغبارية وسعيد جبارين ويحيى إغبارية باقتحام موقع عسكري بمنطقة الروحة بفلسطين المحتلة 48 أدت العملية حسب اعتراف العدو إلى مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين إصابات خطيرة وتبنت حركة الجاهد الإسلامي في فلسطين العملية وتم إلقاء القبض على المجاهدين بعد أسبوعين من تنفيذ العملية وحكم عليهم بالسجن المؤبد 3 مرات.

ý 1988م جهاز المخابرات الصهيوني – الموساد يقوم باغتيال المناضلين الفلسطينيين حمدي التميمي ومروان الكيالي ومحمد بحيص، وأعضاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح بقبرص.

ý 1983م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة السادسة عشر بالجزائر، وهي أول دورة تعقد بعد خروج قوات المقاومة الفلسطينية من بيروت، إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وبعد الإعلان عن مشروع ريغان ومشروع فهد ومشروع بريجينف لحل القضية الفلسطينية.

ý 1983م سعد حداد يعلن قيام دولة لبنان الحر في الجنوب اللبناني المحتل بمساعدة إسرائيل.

ý 1949م افتتاح أول دورة برلمانية للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي. كان فيها اثنتا عشرة كتلة حزبية، واستمرت تلك الدورة ثلاثين شهراً، في دار الوكالة اليهودية بحي رحافيا بالقدس وينتخب الدكتور حاييم وايزمن رئيساً لـ "إسرائيل"، وقال وايزمن في أول خطاب له أمام الكنيست: (أن هدف إسرائيل جمع المشردين من يهود العالم) ووايزمن زعيم صهيوني وعالم كيميائي، ولد في روسيا عام 1874 ثم هاجر إلى بريطانيا عام 1914، حيث اشتغل في معامل البحرية البريطانية وقسم الكيمياء في جامعة مانشستر، حيث اخترع طريقة لصناعة الأسيتون الذي يدخل في صناعة المتفجرات.

ý 1945م الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يجتمع مع الملك السعودي عبد العزيز على ظهر بارجة أمريكية في بحيرة التمساح بمنطقة قناة السويس، ويؤكد له أن الولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل عدائي ضد الشعوب العربية، لكنه يتراجع عن موقفه هذا ويستسلم للضغط الصهيوني ويعلن رفضه للكتاب الأبيض الصادر عام 1939 ويطالب بفتح أبواب فلسطين للهجرة والاستعمار اليهودي دون قيود.

ý 1931م بعد ثورة البراق أرسلت بريطانيا إلى فلسطين لجن والترشو ولجنة جون هوب سمبسون، التي جاءت نتائج تحقيقاتهما مؤيدة في كثير من النقاط لشكاوى عرب فلسطين، مما جعل اللورد باسفيلد وزير المستعمرات يصدر كتابه الأبيض، الذي يتبنى فيه الأفكار الرئيسية في تقريري اللجنتين بتاريخ 1/10/1930. فغضب اليهود وشنوا حملة مسعورة ضد حزب العمال وماكدونالد وباسفيلد والكتاب الأبيض، تمثلت في استقالة حاييم وايزمن من رئاسة المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية، والتظاهر في عواصم الغرب منددين بالسياسة البريطانية ومطالبين أمريكا بمقاطعتها اقتصاديا.