3 أخطاء تعرضك للحظر على تطبيق واتساب.. تعرف عليها

تنص شروط وأحكام واتساب على بعض القواعد التي يمكن أن تؤدي إلى طردك من التطبيق، للتأكد من عدم وقوعك في خطأ، استخدام نسخة وهمية من التطبيق، حيث يوجد بالفعل بعض إصدارات ripoff من واتساب المتاحة لنظام أندرويد.



لا يزالون يسمحون لك بإرسال رسائل لأصدقائك من خلال واتساب ولكن التطبيق نفسه يبدو مختلفًا تمامًا، من بينها GBWhatsApp و WhatsApp Plus.



الشيء هو أن واتساب لا يريدك استخدام هذه المنتجات المزيفة للوصول إلى خدمتهم.



إذا اكتشف الخبراء في الشركة أنك تستخدم بديل واتساب، فإن حسابك يخاطر بالحظر.

التراسل

إذا كنت تراسل كثيرًا وتثير أعصاب الناس، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى حظر.

كيف؟ لنفترض أنك ترسل بريدًا عشوائيًا إلى مجموعات كثيرة جدًا بهراء.



إذا أبلغ عنك عدد كبير من الأشخاص عنك، فسوف يدق ناقوس الخطر في WhatsApp HQ.



في هذه المرحلة، قد يتم تقييد حسابك.

نشر الخدع

نحب جميعًا الضحك ولكن هناك حدودًا - ولا يحب واتساب الخدع الخطيرة.

نشر الأخبار الكاذبة والخداع مخالف للقواعد.

إذا لاحظ واتساب أنك تروج لذلك - ربما عن طريق أشخاص يبلغون عنك - فإنك تخاطر بأن يتم حظرك.