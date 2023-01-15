وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تفتتح دورة الفاقد التعليمي لأكثر من (1224) معلماً ومعلمة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطن يواصل تجريف أراضٍ بين قلنديا ورافات لليوم الثاني وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إيطاليا: تعثّر جديد لميلان وإنتر يعود للانتصارات وكالة الرأي الفلسطينية دوري المحترفين: "هلال القدس" يتجاوز "بلاطة" بصعوبة وينفرد بالصدارة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية بخان يونس تُنهي خلافاً مالياً بقيمة "مليون ومائتي" ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية السياحة والجمعية الفلسطينية لفنون الطهي يكرمون قدامي الشيفات وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إنكلترا: يونايتد يحسم دربي مانشستر أمام سيتي وليفربول يسقط بثلاثية وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2437) الاحد 15/1/2023 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسرى أتمّوا تحضيراتهم لمعركتهم المقبلة مع إدارة السجون
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

مايكروسوفت تتخلى عن إحدى أشهر نسخ "ويندوز"!

15 كانون ثاني / يناير 2023 09:41

مايكروسوفت تتخلى عن إحدى أشهر نسخ "ويندوز"!
مايكروسوفت تتخلى عن إحدى أشهر نسخ

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها أوقفت الدعم البرمجي لإحدى أشهر نسخ أنظمة ويندوز، والتي لا يزال يعتمدها الكثيرون حول العالم.

وأشارت الشركة في مدونة لها على الإنترنت  إلى "أنها واعتبارا من 10 يناير الجاري أوقفت الدعم التقني عن أنظمة Windows 8.1، وأن الأجهزة التي تعمل بهذه الأنظمة ستستمر بالعمل، لكن مستخدميها  لن يحصلوا على الدعم التقني أو التحديثات للبرامج التي توفرها هذه الأنظمة".

وتبعا للشركة فإنه واعتبارا من التاريخ المذكور لم يعد بإمكان مستخدمي أنظمة Windows 8.1 الحصول على التطبيقات المدفوعة من متاجر مايكروسوفت الإلكترونية أو تثبيت تلك التطبيقات في أجهزتهم عبر تلك المتاجر.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت أنظمة Windows 8.1 عام 2013، وأشارت إلى أن هذه الأنظمة أتت لتعالج المشكلات الرئيسية في أنظمة Windows 8، ومع ذلك قررت الشركة دعم المستخدمين بميزات إضافية وأطلقت أنظمة Windows 10 عام 2015، وبعدها أطلقت Windows 11 الذي منح المستخدمين واجهات استخدام عصرية للحواسب، وزودهم بتقنيات لم تتوفر في أنظمة "ويندوز" السابقة.

ويرى العديد من الخبراء أن مايكروسوفت تسعى لدفع مستخدمي الحواسب لاستعمال إصدارات "ويندوز" الحديثة لتوفير سلاسة أكبر للحواسب في التوافق مع الهواتف والأجهزة المحمولة الذكية الجديدة، وبهدف زيادة حماية بيانات المستخدمين من الاختراق.

المصدر: فيستي

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول بكلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟