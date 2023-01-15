النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2437) الاحد 15/1/2023

أخبار فلسطينية﻿

السلطة الفلسطينية تتوقع «عاماً دموياً» وتطالب بحماية دولية

فلسطين تحذر من جرائم إسرائيلية في 2023 تفوق العام المنقضي

14 عامًا على اغتيال الوزير القائد سعيد صيام

أخبار إسرائيلية

نتنياهو مصمم على تغيير نظام القضاء متجاهلاً الانتقادات

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

المكتب الوطني": حكومة الاحتلال الجديدة عالقة في تحديات اتفاقياتها الائتلافية

اخبار دولية

أخبار عربية

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي انتهكت أجواءه

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

تحذيرات من تصاعد خطط هدم إسرائيل مباني فلسطينية لصالح الاستيطان

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب جنين- (صور وفيديو)

السلطة الفلسطينية تتوقع «عاماً دموياً» وتطالب بحماية دولية

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي شمال الضفة

الاهرام المصرية

مواجهات فلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ..وإصابات في جنين والخليل وقلقيلية وخان يونس

تحذيرات من تصاعد خطط هدم إسرائيل مبان فلسطينية لصالح الاستيطان

أمين سر لجنة فتح: الشعب الفلسطيني يخوض مواجهة على مدار الساعة في وجه الاحتلال

إصابة 3 جنود إسرائيليين بانفجار قنبلة يدوية

الشروق المصرية

إصابة فلسطينيين إثر رشق المستوطنين سياراتهم بالحجارة جنوب نابلس

إسرائيل: أكثر من 80 ألفا يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على إصلاحات قضائية

فتح: الشعب الفلسطيني يخوض مواجهة على مدار الساعة في وجه الاحتلال

عشرات الآلاف يحتجون في تل أبيب ضد إصلاحات قانونية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في الضفة الغربية جراء استهداف الاحتلال لهم بالغاز المسيل للدموع

الصحف المحلية

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

السيطرة على حريق في مخزن تجاري شمال قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين أثناء مروره من حاجز عسكري

صور|| الآلاف يشيعون جثامين الشهداء الثلاثة في جنين

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في الخليل

منتدى الإعلاميين يدين حملة "اللوبي الصهيوني" ضد صحفية في هولندا

رئيس الوزراء والفصائل ينعون شهداء جنين وينددون بسياسة الاحتلال

جنين مسرح لجرائم الاحتلال وفظاعة الاستخفاف بدماء الشهداء

أسيران من قباطية ومخيم جنين يدخلان عاميهما الـ21 في الأسر

الاحتلال يقتحم عدة قرى في محافظة جنين

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري جنوب نابلس

الكيلة: نعمل على تطوير مستشفى دورا الحكومي وإدخال خدمات جديدة لأقسامه

الاحتلال يقمع مسيرة ضد الاستيطان في مسافر يطا

الوزير عساف يترأس جلسة الحوار النهائية لمؤتمر الإعلام العربي في تونس

تشييع جثامين الشهداء الثلاثة في بلدتي جبع واليامون

جريدة الأيام

إصابات خلال قمع مسيرات الجمعة والتصدي لعمليات اقتحام واعتداءات استيطانية

»مواطنون ونشطاء إسرائيليون يتحدّون بن غفير برفع العلم الفلسطيني في حيّ...

»مستوطنون يعتدون على شبان وأجانب في أريحا

»تشييع حاشد لشهيدَي قباطية

»أولويات مباحثات عمرو: فتح الجسر 24 ساعة يومياً.. ولا ذكر لأفق سياسي

»أكثر من 70 ألفاً أدّوا صلاة الجمعة بالأقصى

»انضمام مسؤولة سابقة بـ"فيسبوك" إلى الحكومة الإسرائيلية

»نتنياهو يدافع عن خطة تُكبّل منظومة القضاء ولابيد يهاجمه مجدّداً

دول أوروبية قلقة من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب

فيديو: رفع أعلام فلسطين خلال المظاهرات الرافضة لحكومة نتنياهو

كوخافي يتحدث عن الوضع الفلسطيني وقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وخطة "مترو الأنفاق"..

فتحي خازم يتحدث عن آخر مستجدات وضعه الصحي ويوجه رسالة لأبناء جنين (فيديو)

بالفيديو والصور: عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب وحيفا والقدس ضد حكومة نتنياهو

السيطرة على حريق في مخزن تجاري شمال قطاع غزة

عرب 48

اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال محاولة عبورهما الجدار الفاصل جنوب قلقيلية

الاحتلال يقمع مسيرة ضد الاستيطان في مسافر يطا

الاحتلال يخطر بهدم 5820 مبنى ومنشأة فلسطينية منذ 2015

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

15 كانون ثاني (يناير)

2009م استشهاد وزير الداخلية والأمني الوطني في الحكومة الفلسطينية الأستاذ الشيخ سعيد صيام وذلك عندما أطلقت عليه طائرات الإف 16 صواريخها بمدينة غزة مما أسفر عن استشهاده هو وابنه وأخيه، بينما أصيب عدد من الجيران بإصابات مختلفة.

2009م أطلقت مدفعيات الاحتلال قذائفها على "برج الشروق" وسط مدينة غزة أثناء تواجد الصحفيين على الهواء مباشرة وهم يغطون العدوان البري على حي تل الهوى مما أدى إلى إصابة الصحفيين في تلفزيون أبو ظبي المصور محمد صبحي السوسي، وفني المونتاج أيمن يوسف الرزين بجراح متوسطة، ووقوع أضرار بالغة بعدد من المكاتب الصحفية، علما أن البرج يضم مكاتب لقنوات "العربية و روسيا اليوم وأبو ظبي ومجموعة الإم بي سي وفوكس نيوز، بالإضافة إلى مكاتب صحف الحياة الجديدة والقدس ووكالة شهاب الفلسطينية".

2002م اغتيال قائد شهداء الأقصى في الضفة الغربية الشهيد رائد الكرمي.

2000م وفاة الشاب الفلسطيني حسين غسان عبد الهادي (25 عاماً) من سكان نابلس بسبب مضاعفات صحية تعود إلى إصابته عام 1989 خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى برصاص الوحدات السرية الإسرائيلية في الظهر وأنحاء جسمه.

1997م صحيفة هآرتس الصهيونية تنشر صورة نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الليكودي اليميني المتطرف، وهو يقدم لراعي الكنيسة الأرثوذكسية، صورة مجسم للقدس دون أن تظهر فيها الأماكن المقدسة وبدلا من المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، يظهر مبنى مفترض للهيكل المزعوم.

1997م توقيع بروتوكول الخليل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الليكود الإسرائيلية، لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية المحتلة في 80% من مساحة المدينة، وكان من المفروض أن يتم إعادة انتشار قوات الاحتلال في المدينة بتاريخ 28/3/1996م في عهد حكومة حزب العمل الذي يرأسها شمعون بيرس، الذي خلف رابين بعد اغتياله.

1993م الشهيد فخري الدحدوح (حركة الجهاد الإسلامي) ينفذ عملية بطولية بالسلاح الأبيض، حيث قام بطعن مجموعة من اليهود في قلب تل أبيب، وقد استشهد بعد أن أطلق عليه رجال الأمن الإسرائيلي الحاقدون عشرات الرصاصات.

1979م المؤتمر الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الرابعة عشر "دورة هواري بومدين بدمشق"، وجاءت هذه الدورة في ظروف خاصة جدا. فقد جاءت بعد زيارة السادات للقدس، وتخليه عن قضية فلسطين وخروجه عن إرادة الأمة العربية، المتمثلة في قرارات مؤتمرات القمة في الجزائر والرباط وضربه التضامن العربي والنضال القومي، وتوقيع معاهدة كامب ديفيد والصلح المنفرد مع إسرائيل وأيضا، بعد قمة بغداد وتشكيل الجبهة القومية للصمود والتصدي من منظمة التحرير الفلسطينية والعراق وسورية وليبيا والجزائر واليمن وهي القمة التي رفضت نهج السادات واعتبرته خيانة قومية، كما اعتبرت أن التسوية الأمريكية للصراع العربي الصهيوني التي تجسدت في معاهدتي كامب ديفيد استسلام وتسليم بمواصلة اغتصاب فلسطين.