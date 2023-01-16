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كل ما تريد معرفته عن صاروخ فالكون هيفى لسبيس إكس

16 كانون ثاني / يناير 2023 09:04

كل ما تريد معرفته عن صاروخ فالكون هيفى لسبيس إكس
كل ما تريد معرفته عن صاروخ فالكون هيفى لسبيس إكس

يشهد اليوم الأحد الإطلاق الخامس لمركبة سبيس إكس الثقيلة،  فالكون هيفي، سينطلق الصاروخ من مجمع الإطلاق 39A (LC-39A) في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في مهمة تسمى USSF-67، وكان من المقرر أصلاً الإطلاق السبت 14 يناير، لكن تم تأجيله ليوم واحد دون إبداء سبب. تم تحديد موعد الإطلاق الآن في الساعة 5:56 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2:56 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) يوم الأحد 15 يناير.
 
كانت سبيس إكس مشغولة مؤخرًا بالتحضير لأول إطلاق لمركبتها Super Heavy / Starship ، ولكن قبل إطلاق أقوى صاروخ للشركة، ستقوم بإطلاق صاروخها الحالي الأقوى ، Falcon Heavy.
 
نظرًا لكونها أثقل من صاروخ Falcon 9 القياسي للشركة، والذي يحتوي على معزز واحد، فإن Falcon Heavy لديه اثنان من التعزيزات الجانبية.
 
 بمجرد فصل مراحل الثقيلة، ستعود هاتان المعززتان إلى الأرض ويحتمل إعادة استخدامها حسبما نقل موقع Digitartlends.
 
سيشمل البث المباشر للإطلاق هبوط هذين المعززين في مناطق الهبوط في Cape Canaveral المعينة LZ-1 و LZ-2.
 
بالنسبة إلى حمولات المهام، لا تشارك SpaceX سوى القليل حولها، هناك حمولتان للقوة الفضائية الأمريكية في طريقهما إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض، ووفقًا لرحلات الفضاء التابعة لوكالة ناسا، فإنهما يتكونان من حمولة رئيسية والقمر الصناعي SATCOM 2 (CBAS-2) الذي يعمل على زيادة البث المستمر وحمولة ثانوية، وهي الساتل طويل المدى الدافع. 
 
منصة ESPA - 3A (LDPE-3A) الأول هو قمر صناعي للاتصالات العسكرية، لكن لا يُعرف الكثير عنه بعد ذلك. هذا الأخير يحمل حمولات تجريبية ونماذج أولية.

كيف تشاهد الاطلاق؟ 
ستقوم SpaceX ببث الإطلاق على موقعها على الويب عبر يوتيوب
 
يمكنك أيضًا التوجه إلى صفحة الويب الخاصة بـ سبيس إكس للإطلاق، التي تحتوي على جميع التفاصيل الخاصة بالحدث وستتوفر أيضًا رابط الفيديو.
 
يمكنك أيضًا متابعة حساب تويتر الخاص بـ SpaceX للحصول على تحديثات مباشرة عند الإطلاق.

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