فصل 24 ألف موظف عالمياً خلال أسبوعين فقط

كشف تقرير حديث أنه تم تسريح أكثر من 1600 موظف تقني يوميًا في المتوسط في عام 2023 على مستوى العالم، حيث اكتسبت حلقات الإقالة سرعة وسط الانهيار الاقتصادي العالمي ومخاوف الركود.



وفي عام 2022 ، قامت أكثر من 1000 شركة بتسريح 154336 عاملاً ، وفقًا للبيانات الواردة من موقع تتبع تسريح العمال Layoffs، فيما تستمر عمليات التسريح الجماعي للعاملين في مجال التكنولوجيا في عام 2022 في العام الجديد ، وتعد الشركات الهندية والشركات الناشئة من بين الشركات الرائدة في طرد الموظفين.



وقد بدأ عام 2023 بشكل سيئ للعاملين في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم ، حيث قامت 91 شركة بتسريح أكثر من 24000 موظف تقني في أول 15 يومًا من هذا الشهر ، مما يشير إلى أيام أسوأ قادمة، فيما أعلنت أمازون عن خطط لتسريح 18000 موظف على مستوى العالم ، بما في ذلك ما يقرب من 1000 موظف في الهند.



وفي الوقت نفسه ، فإن موقع LinkedIn مليء بالبحث عن الوظائف ، وعروض الدعم للأصدقاء والزملاء المسرحين ، والنصائح للتعامل مع العقبات المهنية حيث تقوم العديد من الشركات بتقليص قوتها العاملة للتنقل في بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة.



ووفقًا لشركة أبحاث السوق Sensor Tower ، تم تنزيل تطبيق LinkedIn ما يقدر بنحو 58.4 مليون مرة في عام 2022 عبر متجر Google Play ومتاجر تطبيقات Apple على مستوى العالم ، بزيادة قدرها 10 بالمائة عن عام 2021.

